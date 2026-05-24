【難解略語】「BMI」が何の略か分かりますか？　健康診断で必ず確認したいアレ…

突然ですが、「BMI」が何の略か知っていますか？

みなさんもご自身の数値を確認！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Body Mass Index（体格指数）」でした！

BMIとは、「Body Mass Index」の略語で、日本語では「体格指数」と呼ばれます。体重と身長の関係から算出される数値で、肥満や低体重の判定に用いられる指標です。

計算方法は単純で、「体重（kg）を身長（m）の2乗で割る」ことで求められます。例えば、体重60kg、身長1.70mの場合、「60÷（1.70×1.70）≒20.8」となります。

世界保健機関（WHO）の基準では、BMIが18.5未満を「低体重（痩せ型）」、18.5以上25未満を「普通体重」、25以上30未満を「過体重」、30以上を「肥満」と分類しています。日本肥満学会では、25以上を肥満と定義しており、WHOの基準とは若干異なります。

BMIは手軽に健康状態の目安を把握できる便利な指標として活用されている一方、筋肉量や骨密度、体脂肪の分布などは反映されないため、あくまでも参考値として捉えることが大切です。

日々の健康管理の一助として、ぜひご自身のBMIを確認してみてはいかがでしょうか。

次回の難解略語もお楽しみに！

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