両親健在で離婚していないのに「父だけは結婚式に呼びたくない」30代新郎がかたくなに拒む悲しい理由

結婚式に誰を呼ぶか

結婚式を挙げようとなった時、何から決めたらいいのだろう。

いつ、どこで……を考える時、必要なのが、どれくらいの規模でやるのか。つまり、何人くらい呼ぶのか。

「結婚マーケット調査2025（リクルートブライダル総研）」によれば、結婚式の招待客数の全国平均は57.2人。20〜30人、30〜40人、50〜60人が、ほぼ同数の12％台。100人以上という人が約17％もいる一方、10人未満という方も5％近くいる。

会場を決める前に、ざっくりとでも、考えるべきことだと言うが、誰を呼んで、誰を呼ばなかったというのは、後々遺恨も残りそうで、簡単には決められないだろう。

こうした相談を多く受けてきたという、「トキハナ」の現役プロデューサーの渡辺優子さんが多くのカップルの事例をもとに、「後悔のない結婚式」に必要な視点を伝えていく連載。

「トキハナ」は、プランナー経験豊富な専属カウンセラーがカップルに合った結婚式場探しを無料で手伝ってくれる式場探しサービスを行っており、渡辺さんは11年の実績を持つベテランのウエディングプロデューサーだ。

普段は新婦からの相談を受けることが多いというが、今回は、離れて暮らす父親に対して「呼びたくないが、呼ぶべきか」と葛藤する新郎からの相談だった。新郎と父親の間には、地理的な距離以上に、心理的な距離もあったという。渡辺さんの寄稿によりお伝えする。

「父親を結婚式に呼びたくない」

結婚について考えるとき、家族のことは切っても切れないテーマになります。

これまで1000組以上の結婚式をプロデュースしてきましたが、家族について悩みを持つ方がとても多くいらっしゃいました。多くの人が悩みを抱え、「正しさ」を探しています。

私が女性であることも影響してか、新婦はよく心のうちを素直に話してくれます。これまで紹介させていただいたテーマも、多くが新婦からの相談でした。

でも、新郎に悩みがないかというと、そうではありません。人知れず、悩んでいることもある。ただ、その悩みが結婚や結婚式と結びつくとは考えていない人が多いのかもしれません。言い出せないまま、一人で抱えている。

今回紹介するのは、私が結婚式のプロデュースに関わった颯太さん（仮名・当時37歳）と茜さん（仮名・当時29歳）のふたりです。

颯太さんが抱えていたのは、「父親を結婚式に呼びたくない」という思いでした。

残業が続くうちに本音を言い合えるように

颯太さんはテレビ局のディレクターでした。じっくりと考えながら、慎重に言葉を選んで話す人で、初めてオンラインでお会いしたとき、「テレビマンってこんなに丁寧な方がいるんだ」と思いました。失礼ながら、テレビマンのイメージとはまるで違った。普段から取材をする立場だからこそ、相手がどう話しやすいかを自然と考えてくれているようでした。

同様にテレビ局で働く茜さんは、華奢で可憐な見た目からは想像できないほど、仕事に関してはストイックでした。頭の回転が速く、自身のつらい体験は、客観視して伝えられるのに、友人や颯太さんのことになると感情が抑えきれず、涙をこぼすような人想いです。

ふたりとも明るく、笑い話を挟みながらの会話でしたが、ふたりに共通する価値観が、周囲との信頼関係であることが、自然と伝わってきました。

地方放送局で出会い、同じ番組のチームになったものの、数ヵ月はあまり関わることなく過ごしていたそう。その後、多忙になって、深夜残業が続くうちに、外にも食事に行けずコンビニの弁当を食べたり、番組の準備をしながら、自然と本音を言い合うことが増えたと言います。

そんな中で、お互いの仕事への向き合い方や人間性に惹かれていき、どんな形であれ、この人とはずっと一緒にいたいと思うようになり、恋人関係に。茜さんの退職後は、しばらく別居婚をしながら家族になる道を選びました。

「直接会って話したいことがある」

結婚式の準備を始めたのは、コロナ禍の真っ只中でした。

最初の打ち合わせはオンラインで行いました。式の希望、これからのことなどを聞きながら、ふたりは、簡単には壊れない「家族」という確かな関係性を築きたいのだということがわかりました。

颯太さんのお父様とお母様は、長く、別々に暮らしていたとのことでしたが、招待客のリストにも名前の記載があったし、颯太さんのそれまでの言動から、家族をとても大切にしてきた人だと感じていたので、まさか、父親との間に深刻な問題があるとは、気づきませんでした。

コロナ禍の緊急事態宣言などで式が一度延期になったのもあり、ふたりとの準備は、電話やメールで頻繁に連絡を取り合いながら進みました。

そんなある日、ふたりから「直接会って話したいことがある」と連絡がありました。そのとき初めて、颯太さんのお父様との関係を聞きました。

単身赴任の父親から借金を頼まれ

「結婚式に父を呼ばないことも、考えています」

颯太さんはそう切り出しました。茜さんもまだ会ったことがないと言います。ふたりで抱えてきた問題を、初めて打ち明けてくれました。

颯太さんの父親は建築士でした。多趣味で活動的な人で、颯太さんが中高一貫の男子校に進んだのも父親の勧めでした。そのころは、父親のことが嫌いだったわけでも、関係がぎくしゃくしていたわけでもありません。穏やかで優しい母親、社交的な弟、パワフルな祖母。颯太さんは、そんな家族をずっと大切にしてきた人でした。

変化が訪れたのは、颯太さんが社会人になってからのことです。

父親が単身赴任で東京へ行ってから、颯太さんに少しずつお金を借りるようになったそうです。返済が滞り、違和感を持ち始めたころ、弟にも借金をしていることがわかりました。どういうことか父親を問いただすと、借金はパチンコやギャンブルによるものだとわかりました。

颯太さんと弟、父親の3人で話し合いを重ねましたが、改善しない。それどころか、父親は逆上するようになったと言います。

弟は結婚していますが、式の直後にもまた、お金を借りていました。

「今後はちゃんと家族に話す」と約束したのにもかかわらず、変わらない。同じことがまた繰り返されていました。

颯太さんは、ギャンブル依存症の家族の会にも参加しました。

いろいろと調べ、考え抜いた結果、「父が謝ってくるまで、こちらからは一切連絡しない」と決めました。手を差し伸べることは、共依存になると学んだからです。

結婚式は特別な日でも、チャラにできる効果はない

大切な母親を守りたいという気持ちも、ずっとありました。

家族の話が出るたびに、父親からは「そんなことを言うなら離婚だ」という言葉さえ出てきたといいます。

もう父親のことは知らないと、颯太さんも弟も連絡を絶ち、それ以降、父親と関わることは何年もなかったと言います。

颯太さんは自身の結婚の顔合わせにも、父親を呼びませんでした。

母親は心配そうに「結婚式はどうするの？」と確認してくれるものの、颯太さん自身はずっと迷っていました。呼べば、これまでのことは全てなかったことになってしまうのではないか。父親は反省せず、また元に戻ってしまうのではないか。

呼ばない方が良いという気持ちでいるけれど、本当にそれで良いのか揺れている。

私に打ち明けてくれたときの表情は、いつもの颯太さんからは想像できないほど、笑顔が消え、表情がありませんでした。

私としてもお父様を呼んだ方がいいとは、思えませんでした。

結婚式の一日で、長年の問題が全て解決するわけがない。結婚式は特別な日であっても、全てをチャラにできるほどの効果はありません。

それよりも颯太さんと茜さんが納得して、当日を迎えられること、結婚式の後、家族としてどんなふうに過ごしたいかを思い描けることが大事だと思いました。

結婚式までの数ヵ月間、じっくり考えることにしたふたり。

父親を呼ぶかどうかは、まだ半々。私はただ、颯太さんと茜さんの判断を待ちました。

「父を呼ぶことにした」理由

颯太さんが最終的にお父様を呼ぶと決めたのは、準備も大詰めに入ったころ、最後の打ち合わせのときでした。

「父を呼ぶことにしました」

颯太さんはそう言いましたが、その顔は曇っています。本当にこれで良いのか迷っている、のが、見て取れました。

なので私は「よかったです」とは言いませんでした。

もし直前になって「やっぱりやめよう」となったら、そのときは全力でフォローしようと考えていました。

でも、なぜ颯太さんは、父親を呼ぶという決断をしたのでしょう。その背景には、いくつかのことがありました。

父親の妹から「反省しているようだ」と聞いていたこと。

母親が、式があることを父親に伝えていたこと。

母親が、本心では父を呼んでほしいのだと感じたこと。

そうしたことが少しずつ、颯太さんの気持ちを動かしていったのだと思います。

ただ、颯太さんが父親を呼ぼうと決めたのは、最終的には自分の気持ちだったと私は思っています。父親との関係を確かめる、これが最後の機会になるかもしれない。父親が変わろうとしているのか、それとも変わらない人なのか。自分の目で確かめようと、向き合う覚悟を決めているように思いました。

この件に関して、茜さんは何も言わなかったそうです。

普段はふたりでいろいろなことを話し合って決めてきたのに、今回は、颯太さんの気持ちが納得するまで、ただ待ち続けていた。そういう茜さんの姿勢が、颯太さんにとっては支えになっていました。

◇仲を取り持とうとする親戚の言葉、母親の本心、こうした周囲の気持ちを汲み取りながらも、最後は「変わってくれることを信じたい」、颯太さんの気持ちゆえの決断なのだろう。

後編「長年許せなかった父に、結婚式直前手紙を渡した新郎。無言で読んだ父親が取った『驚きの行動』」では、長年関係を断ってきた父親と再会した時に何が起きたかを、詳しくお伝えする。

【後編】長年許せなかった父に、結婚式直前手紙を渡した新郎。無言で読んだ父親が取った「驚きの行動」