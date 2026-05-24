トランプ大統領の”最恐計画”に全世界驚愕…韓国も関わる４兆円の「原子力軍艦」、その《目を剥くスペック》とは

アメリカ海軍が発表した次世代の造船計画。その中核に据えられたのは、現代の軍事常識を覆す「原子力戦艦」だった。自らの名を冠した巨大兵器で世界の海を支配しようとするのは、かのドナルド・トランプ大統領。だが、そのきらびやかな「黄金艦隊」の裏には、天文学的なコストと、歴史上の独裁者たちにも通ずる「名前への異様な執着」が透けて見えるーー。

駆逐艦時代の終焉と「戦艦」への先祖返り

5月11日、アメリカ海軍が発表した最新の造船計画は、世界の軍事関係者に衝撃を与えた。現職大統領の名を冠した「トランプ級戦艦」が、原子力推進艦になることを初めて明らかにしたのだ。トランプ級は、2025年12月にトランプ大統領みずからが「新しい戦艦を造る。名前はトランプ級だ」と、建造計画を発表した軍艦シリーズである。このとき、トランプ氏は「これまで建造されたどの戦艦よりも速く、大きく、圧倒的で、100倍強力なものになる」と主張。極超音速兵器や「極めて殺傷力の高い」兵器を搭載し、「海軍の旗艦になる」と豪語した。

軍事的見地から言えば、この計画は、長年アメリカ海軍の主力を担ってきた「アーレイ・バーク級駆逐艦」の時代に終止符を打ち、排水量4万トン級の巨大原子力戦闘艦「トランプ級戦艦（BBG-X）」を建造することを意味する。

これまでアメリカ海軍は、次世代駆逐艦計画を進めてきた。しかし、既存の船体では、極超音速ミサイルや高出力レーザーといった次世代兵器の電力消費や重量を支えきれないとして、計画を事実上、白紙撤回。代わって浮上したのが、トランプ大統領みずからが「世界で最も美しく、恐ろしい軍艦にする」と豪語した、この「戦艦」回帰であった。ちなみに戦艦（Battleship）は艦隊の主役として敵艦と撃ち合う巨大な船、駆逐艦（Destroyer）は高速、機動性、耐久性に優れた軍艦だ。

トランプ大統領の方針は、単なる軍事的なアップデートではない。トランプ政権が掲げる戦略概念「黄金艦隊（ゴールデン・フリート）」構想の象徴であり、中国の急速な海軍力拡大に対する、圧倒的な「力」による回答なのだ。

１隻あたり「４兆円」のギャンブル戦艦

トランプ級戦艦のスペックは、まさに「怪物」の名にふさわしい。 リード・シップ（1番艦）となる「USS デファイアント（USS Defiant）」の排水量は3万5000トンから4万トン以上。第二次世界大戦後のアメリカで建造される最大級の水上戦闘艦となる。

特筆すべきは、その推進力に「原子力」を採用した点である。

これにより、長大な航続距離と30ノット以上の高速巡航を可能にし、極超音速ミサイルや高出力レーザー、先進電子戦装置などの次世代兵器を稼働させるための膨大な電力を確保する。 兵装面をみると、12セルの大型発射筒を備えた極超音速ミサイルで、敵の防空網を突破し、縦深にある重要目標を即時に破壊する。さらには、敵のドローン群を焼き払う電磁レールガンや300kW〜600kW級の高出力レーザー、そして、水上艦としては異例の「海上配備型核巡航ミサイル」の搭載までもが計画されている。

まさに「浮遊する核ミサイル基地」であり、AIを駆使した高度な指揮統制機能によって艦隊全体の司令塔としても君臨する。トランプ大統領は、この「黄金艦隊」をもって、21世紀の海上覇権を再びアメリカの手に取り戻そうとしているのである。

しかし、このきらびやかな計画の背後には、目を剥くような現実が横たわっている。 最大の課題は、その建造コストだ。専門家の分析によれば、トランプ級戦艦1隻あたりのコストは、最終的に250億ドル（約3兆9700億円）に達する可能性があるという。

「韓国企業との連携」も想定している

アメリカ海軍は2028会計年度の調達を目指し、すでに10億ドルの先行資金と8億3700万ドルの研究開発費を議会に要請している。しかし、これは氷山の一角に過ぎない。レールガンや高出力レーザー、極超音速ミサイルといった技術の多くは依然として開発段階にあって成熟しておらず、開発の遅延がコストをさらに押し上げるリスクは高い。

戦略的な脆弱性も指摘されている。中国が誇る「キャリア・キラー（空母殺し）」こと対艦弾道ミサイルDF-21DやDF-26にとって、4万トンの巨体はまさに「時代遅れの恐竜」であり、「容易な標的」である。1隻の喪失が、軍事的にも政治的にも「耐え難い損失」となる巨大プラットフォームへの依存は、まさに「巨大なギャンブル」と言わざるを得ない。

またトランプ政権は、新型戦艦の建造計画を、衰退したアメリカの造船産業を復活させ、国内の雇用を創出するための「国家プロジェクト」として位置づけている。さらに、世界最高水準の建造効率を持つ韓国の「ハンファ・グループ」との連携や、設計から配備までの期間を大幅に短縮し、遅延に対する罰則と成果への報酬を明確にする「SPEED法」の制定によって、建造コストの低減と造船業の再興を狙っている。しかし、エンジニアや溶接工の慢性的不足というアメリカ国内の病根を、金と号令だけで解決できるかは不透明だ。

だが、本計画において、もっとも「異様」であり、かつトランプ大統領の本質を露呈しているのは、そのネーミングである。 自らの名を最新鋭の戦艦に冠する。この行為に、アメリカという国家が守ってきた「節度」の崩壊をみるのは、筆者だけだろうか。

「独裁者」の影と、失われた「慎み」

本来、アメリカにおいて軍艦や公共施設に大統領の名を冠するのは、その人物が亡くなった後、国民の敬愛と歴史的評価が定まってから行われるのが通例である。

ジョン・F・ケネディは、空母にも空港にも、その名が冠されたが、どちらも死後につけられたものだ。 しかし、トランプ大統領は、現職大統領として権力を掌握しているうちに、自らの名を刻むことに執着している。2025年12月には、「アメリカ平和研究所」を「ドナルド・J・トランプ平和研究所」に改称させ、今度は、史上最大の戦艦にその名を刻もうとしている。

歴史を振り返れば、権力掌握中に自らの名を街中にあふれさせたのは、イタリアのムッソリーニ、ドイツのヒトラー、イラクのサダム・フセインといった独裁者たちであった。彼らがみずからの名を刻んだ公共施設や広場、通りや橋は、政権が崩壊するや、ただちに名称が変更されたのは言うまでもない。

かつて初代大統領ジョージ・ワシントンは、自分の名が付けられた首都を、あえて「フェデラル・シティ（連邦都市）」と呼び続けたという。そこには、権力者としての「慎み」と、個人よりも公を重んじる共和制の「美学」があった。

ひるがえって、自らの名前を冠した戦艦と「黄金の艦隊」で、世界の海を席捲しようとするトランプ氏の姿はどうだろうか。 「世界で最も美しく、恐ろしい軍艦」は、アメリカの「力の象徴」となるのか、それとも、一人の男の自己愛が引き起こした「虚飾の記念碑」として歴史に刻まれることになるのか。

国際政治の現況をみれば、「トランプ級戦艦」の建造計画は、大国間競争を見据えた「力による平和」へのアメリカの完全な移行を象徴している。2030年代に進水予定のトランプ級の1番艦「デファイアント」が、真に「海洋の覇者」となるのか、あるいは「高価な幻想」に終わるのか。その答えは、アメリカの政権と産業界が、過去の歴史から何を学び、莫大なリソースと未成熟な技術をいかに制御できるかにかかっている。

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