“みちょぱ”池田美優、「足のにおいだけはクサくない自信がある」と断言 ブーツを1日履いても「全然気になったことがない」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が20日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。自身の“におい”について言及した。
【動画】熱心すぎる…専門家たちのトークに驚きの声をあげるやす子、みちょぱら出演者
この日は、「梅雨間近！ニオイマル秘対策」と題し、「加齢臭」「汗」「口臭」「靴」など、さまざまな“ニオイ対策”について評論家が伝授。池田のほか、やす子（27）がゲストとして登場した。
やす子が現役自衛隊時代に行っていたという“靴のニオイ対策”を隣で聞いていた池田は、「私、逆に足のにおいだけは絶対にクサくないっていう自信がある」と発言。それを他人に言うと「そんな人間いるの!?」と言われると語った。さらには、仕事で1日ブーツを履いていた時でも「全然気になったことがない」と言う池田に、共演者からは「いいな〜」とうらやましがる声が上がった。
これを聞いたEXIT・兼近大樹が「みちょぱの足のにおい嗅いだことないから分からない」と言い、共演者から「気持ち悪いな、オイ」などと総ツッコミをくらうも、池田は「全然嗅がせられるくらい自信あります」と自信満々に答え、共演者をさらに驚かせていた。
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この日は、「梅雨間近！ニオイマル秘対策」と題し、「加齢臭」「汗」「口臭」「靴」など、さまざまな“ニオイ対策”について評論家が伝授。池田のほか、やす子（27）がゲストとして登場した。
やす子が現役自衛隊時代に行っていたという“靴のニオイ対策”を隣で聞いていた池田は、「私、逆に足のにおいだけは絶対にクサくないっていう自信がある」と発言。それを他人に言うと「そんな人間いるの!?」と言われると語った。さらには、仕事で1日ブーツを履いていた時でも「全然気になったことがない」と言う池田に、共演者からは「いいな〜」とうらやましがる声が上がった。
これを聞いたEXIT・兼近大樹が「みちょぱの足のにおい嗅いだことないから分からない」と言い、共演者から「気持ち悪いな、オイ」などと総ツッコミをくらうも、池田は「全然嗅がせられるくらい自信あります」と自信満々に答え、共演者をさらに驚かせていた。