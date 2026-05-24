＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】注目を集めた行司の“デカ過ぎる”体格（全身有り）

終盤の戦いとなっている大相撲夏場所。大きな体の力士たちが日々、ひとつの勝ち星を追いかけて、しのぎを削っているが、そんな中で力士と同じように体格が目立つ、23歳行司の姿に「行司デカ過ぎね？」「力士に転身すんのか？」とファンが注目する一幕があった。

それは序二段六十六枚目・玄武丸（尾上）と序二段六十二枚目・醍醐桜（高田川）での取組。玄武丸は身長171.6センチ、体重144.7キロ。醍醐桜は身長174.5センチ、体重135.3キロというスペックだ。

そんな両力士の取組を捌いたのが、序二段行司の式守昂明だ。平成15年生まれの23歳で、初土俵は2019年5月。小さい頃からスポーツに勤しみ、幼稚園から水泳、中学ではソフトテニス部に所属していた。

その存在は相撲ファンにはお馴染みのようで、式守昂明の姿がABEMAの中継カメラに抜かれると、「こーめいおはよー」「こーめー」「ぷくぷく可愛い行司」などの声が寄せられる。また、土俵の引きの画では式守昂明の体の大きさが改めて確認でき、「行司デカ過ぎね？」「力士に転身すんのか？」「体重何キロよ？」「3人で相撲取んのか」「力士トライアングル」といったコメントも寄せられていた。

なお、醍醐桜と玄武丸の取組では、醍醐桜が押し出しで下し、4勝目を上げて勝ち越し。玄武丸は3勝4敗と負け越しが決まった。（ABEMA/大相撲チャンネル）