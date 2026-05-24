◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

23日の阪神戦に先発登板した巨人・ウィットリー投手が、試合後に取材に応じました。

これが7登板目の先発マウンドとなったウィットリー投手。2回までに5奪三振をマークするなど好投を見せるも、5回には阪神打線につかまり、6回途中3失点を喫しました。

手応えのある球もあったとしながら、一番大事なことは“勝敗”だと言及。「自分の失点で負けたので、期待してくれたファンの方には申し訳ない」と悔しさをにじませます。左足をあまり引かないフォームに変更したことには手応えを明かし、四球の減少や2巡目以降の対策についても、引き続き課題を口にしました。

そんな中、阪神打線への印象を聞かれると絶賛。「この惑星で一番いいバッターが四番にいる」と主砲・佐藤輝明選手のことを表現します。さらに森下翔太選手のことを「世界でいいバッターの1人」とし、立石正広選手についても「感銘を受けたいいバッターだった」と語りました。

そんな立石選手については「予想していなかったボールでも、ピタッと止まってあれだけ強く打てていたので感銘を受けた」とその思いのワケを説明。先制タイムリーを打たれた場面についても「悪くないと自分では思った球を打たれた。すごくいいバッターだと思う」と称賛しました。