「おかあさん、この石もらっていいですか？」――義実家の庭で使われずに転がっていた大きな石を譲り受け、新居の和室の窓辺に据えてみたら、意外なほどしっくりなじんだ。そんな"石の引っ越し"の顛末をある女性がThreadsに投稿したところ、「結構なじんでる」「この高さの石、めちゃくちゃ便利。我が家も欲しい！」と反響が広がり、13万件を超えるインプレッションを集めています。



【写真】なじんでる！義実家の巨大庭石が新居の沓脱石に

投稿主は、SNSで日々の暮らしを発信しているecoさん（@kurashi_no_oboegaki）。ecoさんがこの石をもらうことになったきっかけは、2年前に家を建てたときのこと。義実家は立派な庭のある日本家屋で、ecoさん一家とは敷地内同居をしていたそう。和室の窓から庭に降りて布団を干す際に、「踏み台になる石があると便利だ」と考えたといいます。



広い庭に無造作に置かれていた石を見て、義母に「使っていなかったら、もらっていいですか？」と聞くと、「使ってないし、新居で使ってくれたらうれしい」と喜んでくれたのだとか。



設置場所は外構の担当者に「よく開ける窓は、どちらですか？」と聞かれたうえで決まりました。石は重機でぶら下げて運び、水平になるよう慎重に配置。和室の中から子どもたちがニコニコしながら、その様子を見守っていたそうで、担当者は「あんまり見られたら恥ずかしいな」と苦笑いしていたといいます。



実際に設置してみた感想について尋ねると、「正直あまり使っていないのが本音…」と明かします。



「ただ、沓脱石（くつぬぎいし）のそばに鎖樋（くさりとい）があるので、バランス的にもかっこいい外観になったのではないでしょうか」



投稿には石の存在感に驚く声が多く寄せられ、中でも「この石どうやって運びました？」というコメントが印象に残ったそう。



「最初は自分たちで運ぼうかと思っていたんですが、重機でぶら下げて動かすレベルの重さだったので、さすがに無理でした（笑）」