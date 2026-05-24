平田憲聖は5差12位、久常涼16位で最終日へ 2位にスコッティ・シェフラー
＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 3日目◇23日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。キム・シウー（韓国）が「68」で回り、トータル21アンダーで首位を守った。2023年「ソニー・オープン・イン・ハワイ」以来の通算5勝目がかかる。
〈写真〉平田憲聖は軸ブレしない“イマドキ”スイング
トータル19アンダー・2位タイに昨年覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、ウィンダム・クラーク（ともに米国）が並ぶ。5打差2位から出た平田憲聖は1イーグル・2バーディ・3ボギーの「70」でプレー。トータル14アンダー・12位タイに後退したが、差は5打差のまま。ここから最終日に逆転を狙っていく。この日は4番パー3でボギーが先に来たが、5番パー5でバウンスバック。8番バーディ、9番パー5で16メートルに2オンしてイーグルを奪い、伸ばしていった。だが、後半はパーを並べる展開で、パーオンを逃した17番パー3、3パットの18番と連続ボギーでの締めくくりとなった。久常涼は1イーグル・4バーディの「65」をマーク。トータル13アンダー・16位タイに浮上した。賞金総額は1030万ドル（約16億3800万円）。優勝者には185万4000ドル（約2億9400万円）が与えられる。
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