◇インターリーグ ホワイトソックス ― ジャイアンツ（2026年5月23日 サンフランシスコ）

村上宗隆内野手（26）が所属するホワイトソックスは23日（日本時間24日）、敵地でジャイアンツと対戦。三塁手のミゲル・バルガス（26）が1イニングに2度、太陽光で飛球を見失って大量失点した。

4回に3点を先制され、5回表に3点を返して追いついた直後の守備で、ホワイトソックスは2回途中からマウンドに上がった2番手フェディーがジャイアンツの3番・シュミットに2ランを浴びて勝ち越された。2死後、5番・チャプマンは三塁後方へ飛球を打ち上げたが、半身の体勢で下がったバルガスが太陽光をさえぎるように差し出したグラブをかすめるように、打球は左翼線にポトリ。バルガスが打球を見失う間にチャプマンは二塁へ進んだ。

連続四球で満塁となり、8番・ベーダーは三本間のファウルゾーンへポップフライ。3アウトチェンジかと思われたが、バルガスは太陽光で打球が見えず、グラブで頭を覆ったそばへ打球が落ちた。直後に3番手・リージャーがベーダーに中越え満塁本塁打を被弾。この回計6点を失い、3―9と大差がついた。

6回の守備でも、マウンドの前に上がった飛球を追いかけた村上が太陽光に視界をさえぎられて捕球できなかった。村上は素早くボールを拾って一塁へ送球。セーフの判定だったものの、チャレンジでアウトに覆った。村上は初回の第1打席、4回の第2打席はともに投ゴロ。5回の第3打席は外角高めのボール球にバットが出てしまい空振り三振だった。