日本地図だけじゃなかった、富士山の高さも測った伊能忠敬の驚異的な測量技術【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

「3776m」はどうやって測った？ 富士山と測量技術の歴史

伊能忠敬の驚異的な測量技術

富士山の標高が3776mというのはよく知られていますが、2024年に人工衛星を用いた測位システムによって、最新の値が3775.56mに改定されました。四捨五入すると3776mになるため、現在もこれまで通りの標高を用いるのが一般的です。

富士山測量の歴史をさかのぼったとき、実測に基づく日本地図『大日本沿海輿地全図』を完成させた伊能忠敬に言及しないわけにはいきません。遠くからでも見える富士山を測量の目安にしていた伊能は、一方で富士山の標高を3928mと算出しています。現在の数値とは約150mの開きがありますが、時代を考えると驚異的な精度といえるでしょう。

伊能は水平距離と仰ぎ見たときの角度から、富士山の標高を算出しました。三角関数を用いたこの方法を三角測量といいます。その後、明治時代に入ってからは軍の機関などにより、より精密な三角測量が実施されました。

近年では、人工衛星を用いた「GNSS測量」に加え、航空機からレーザー光を照射して地表の形状を面的に把握する「LiDAR」といった技術も活用されています。こうした複数の測量手法を組み合わせることで、富士山の標高は現在の「3775.56m」にたどり着いたのです。

伊能忠敬は富士山の標高も測定した

1860年、イギリスの初代駐日公使ラザフォード・オールコックが富士山に登り、測量も行いましたが、結果は4322.6m。伊能忠敬が算出した3928mという数字は、これより40年以上前のことです。

伊能忠敬（1745～1818年）

商人として成功したのち隠居。それから暦学・天文学を修め、約17年かけて測量のため日本中を歩きまわった。はじめての実測による日本地図として有名な「大日本沿海輿地全図（伊能図）」はその成果。

山の高さはこうして測る

水準測量

全国の国道などに、約2km間隔で測量の基準となる「水準点」が置かれています。水準測量はこの水準点と高さを知りたい場所の高低差を求める測量法ですが、富士山のような高い山の測量には不向きです。

三角測量

三角形は1辺の長さとその両端の角度がわかれば、残る2辺の長さもわかります。つまり底辺の距離を測定し、水準点から山頂の三角点（位置＝緯度・経度を表す国家基準点）を仰ぎ見た角度を測ることで山の高さがわかります。

日本水準原点

標高は東京湾の平均海面を基準とした高さ。国会議事堂の側に設置されている「日本水準原点」は「0」の目盛りが標高24.39mと決められており、ここを基準として土地の高さを求める。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。