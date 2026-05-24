ふわふわ卵白のあんかけチャーハン【材料】（4人分）ご飯 お茶碗 3~4杯分卵黄 2個分ベーコン 3枚ショウガ 1/2片刻みネギ 大 4<調味料>鶏ガラスープの素 小 1塩コショウ 少々しょうゆ 小 1サラダ油 大 1<あん>水 400ml鶏ガラスープの素 大 1紹興酒(又は酒) 大 3塩 少々薄口しょうゆ 小さじ 2ゴマ油 小 2白ネギ 1/2本卵白 2個分<水溶き片栗粉>片栗粉 大 1.5水 大 3【下準備】1、ご飯に卵黄を加え混ぜ合わせる。2、ベーコンは細かく刻み、ショウガは皮をむき細かなみじん切りにする。3、白ネギはサッと水洗いして縦半分に切り、更に斜め薄切りにする。4、＜水溶き片栗＞を混ぜ合わせる。【作り方】1、中華鍋にサラダ油大1とショウガを入れ強火にかけ、ショウガの香りが立ってくればベーコンを加え炒め合わせる。2、卵を加えたご飯を加えご飯がパラパラになるまで炒め、＜調味料＞を加えて最後に刻みネギを加える。全体に混ざれば、器に盛り分ける。3、中華鍋にゴマ油、白ネギを入れ強火にかけ、ネギの香りが立ってくれば、＜あん＞の材料を加え、ひと煮立ちさせる。4、＜水溶き片栗＞を加え全体にトロミが付いてくれば卵白を加え、火を止める。卵白がふんわりするまで混ぜ、2のチャーハンに掛ける。