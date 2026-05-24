MEGUMI、「究極のダイエット＆美容術」熱血指導→ゲストの変化に驚き「左右で口の高さが全然違う！」今夜『日曜日の初耳学』
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが24日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【動画】日常のスキンケアについて語るAぇ! group・小島健
美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に再降臨。10年で1000以上の美容法を試してたどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。
「40代以降はフェイスラインがあいまいになる」という悩みに応えるのは、MEGUMIがたどり着いた、たった20秒で変化をもたらす独自のストレッチだ。多くの人が「顔そのもの」にアプローチしがちな中、MEGUMIが伝授するのは、顔を支える土台や全身の連動を意識した目からウロコのメソッド。半信半疑で挑戦したゲストたちだったが、数秒後には驚きの声が上がる。
実際に体験したゲストの頬の位置がぐっと上がっていく様子に、スタジオからは「ええー！」「左右で口の高さが全然違う！」と驚嘆の声が上がる。重力に負けない若々しさを保つMEGUMI流の真髄に、一同釘付けとなる。
MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔」の授業では、出演者たちがスタジオで「すっぴん」をさらけ出し、MEGUMI流の洗顔法を学ぶ体当たり企画も。1000以上の美容法を試したMEGUMIが伝授する、摩擦ゼロの洗顔を徹底レクチャー。「泡を乗せて1分置くだけ」というシンプルな工程ながら、洗い流した瞬間にくすみが消え、肌がトーンアップしたその姿に、スタジオから歓喜の声が上がる。
【出演者】
＜MC＞ 林修 大政絢
＜スタジオゲスト＞ 岩田絵里奈、柏木由紀、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、中島健人
＜VTR出演＞ MEGUMI、菊地亜美、キンタロー。、河井ゆずる（アインシュタイン）、小島健（Aぇ! group）、村上佳菜子
【動画】日常のスキンケアについて語るAぇ! group・小島健
美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に再降臨。10年で1000以上の美容法を試してたどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。
「40代以降はフェイスラインがあいまいになる」という悩みに応えるのは、MEGUMIがたどり着いた、たった20秒で変化をもたらす独自のストレッチだ。多くの人が「顔そのもの」にアプローチしがちな中、MEGUMIが伝授するのは、顔を支える土台や全身の連動を意識した目からウロコのメソッド。半信半疑で挑戦したゲストたちだったが、数秒後には驚きの声が上がる。
MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔」の授業では、出演者たちがスタジオで「すっぴん」をさらけ出し、MEGUMI流の洗顔法を学ぶ体当たり企画も。1000以上の美容法を試したMEGUMIが伝授する、摩擦ゼロの洗顔を徹底レクチャー。「泡を乗せて1分置くだけ」というシンプルな工程ながら、洗い流した瞬間にくすみが消え、肌がトーンアップしたその姿に、スタジオから歓喜の声が上がる。
【出演者】
＜MC＞ 林修 大政絢
＜スタジオゲスト＞ 岩田絵里奈、柏木由紀、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、中島健人
＜VTR出演＞ MEGUMI、菊地亜美、キンタロー。、河井ゆずる（アインシュタイン）、小島健（Aぇ! group）、村上佳菜子