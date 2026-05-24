JAL全面協力のもと禁断の裏側に迫る！MC川島明×藤本美貴『気になるアレの縁ドロール』第3弾

本日5月24日（日）、川島明（麒麟）＆藤本美貴がMCを務める『気になるアレの縁ドロール』の第3弾が放送される。

普段私たちが何気なく接しているモノ・コトには、出来上がるまでにたくさんの人々の働きがある。同番組は、そんな意外と知らない身近なモノの人と人との物語を追求し、テレビや映画のような“縁（エン）ドロール”で締めくくる番組だ。

今回は「日常の中のふとした疑問スペシャル」。

日々生活する中で「なんでこうなってるんだろう？」とふと疑問に思うコトを大調査する。

◆飛行機に預ける手荷物はどうやって運ばれる？

飛行機に乗るときに預ける手荷物。「最初のほうに預けたのにまだ出てこない…」「自分より後に預けていた人は出てきたのに、なぜ？」と思ったことはないだろうか？

空港で預けた荷物は一体誰の手によって、どんな風に、どんな順番で目的地まで届けられるのか。JAL全面協力のもと禁断の裏側に迫る。

今回特別にスーツケースにカメラを付けさせてもらい追跡。すると、たくさんの人やシステムが関わっていたことが判明する。

番組では、預けた手荷物が目的地に届くまでに関わる人たちの“縁ドロール”を作成。“最新AI×裏で輝くプロたち！の力が交わり、私たちの旅は快適になっていることが明らかに。

さらに、飛行機の貨物室も大公開される。

また現在、物価高で大人気、全国900店舗以上を展開するリユース店「2nd STREET（セカンドストリート）」。

古着、ブランド物、家具、家電あらゆる物が並んでいるが、変わった物が持ち込まれた場合は、その買取価格はどうやって決めているのか？

喜びと落胆が入り混じる査定の先には、あらゆる物の値段を知り尽くすプロがいた。そして、査定の難しい品物を見極めるBOSSの存在も明らかに。

さらに、買い取ってもらいたい物を持ち込む際の重要なポイントも解説。視聴者の生活に役立つポイントも紹介される。

◆コンビニ新商品開発の舞台裏！

コンビニの店内にはあちこちに“新商品”の文字が。年間5000以上と言われる膨大な数の新商品は一体、誰が、どうやって考えているのか？

そこでファミリーマート・スイーツ部門の開発部に密着。新商品が企画され、店頭に並ぶまでの“縁ドロール”を作成する。

甘いものを考えるデザート部の甘くない日々が明らかに。

あなたが明日何気なく手に取るスイーツには、プロの巧みな技が関わっていた。

そして、ゲームセンターの定番「太鼓の達人」。おなじみの国民的ゲームだが、『夏祭り』『残酷な天使のテーゼ』など長年の人気曲から最近の『倍倍FIGHT!』まで、各世代が楽しめる絶妙なバランスで選曲されている。

そういった数多くの譜面はどうやって作られているのか、徹底調査する。

そこには“譜面ジャー”と呼ばれるプロフェッショナルたちの存在が。

毎年誰もが受ける健康診断。その際に採取される血液、尿…。一体誰が、どんな風に検査しているのか？

結果が届くまでの約1カ月の工程に密着。私たちの健康を左右する健康診断の裏側を徹底取材し“縁ドロール”を作成。ハイテクマシーンとプロの目によるチェックが私たちの健康を守ってくれていることが明らかに。

気になる“アレ”の向こう側の苦労に、川島はどんな“縁ドロール”タイトルをつけるのか？

オシャレなタイトルが続々と飛び出す、関わるすべての人々の努力に迫る“作品”の様子に注目だ。