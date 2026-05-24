2026年5月24日（日） MLB ブルージェイズ vs パイレーツ 試合結果
開催：2026.5.24
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 5 - 2 [パイレーツ]
MLBの試合が24日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとパイレーツが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。
1回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 PIT
6回表、4番 マルセル・オズナ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 TOR 1-1 PIT
6回裏、5番 ヘスス・サンチェス 9球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 PIT、6番 アーニー・クレメント 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-1 PIT、7番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでブルージェイズ得点 TOR 4-1 PIT
7回裏、9番 タイラー・ハイネマン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-1 PIT
8回表、4番 マルセル・オズナ 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 TOR 5-2 PIT
試合は5対2でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝4敗0S。ブルージェイズのホフマンにセーブがつき、2勝3敗5Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で0打数、0安打、0打点、打率は.213となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-24 06:52:08 更新