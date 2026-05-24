開催：2026.5.24

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 2 [パイレーツ]

MLBの試合が24日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとパイレーツが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。

1回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 PIT

6回表、4番 マルセル・オズナ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 TOR 1-1 PIT

6回裏、5番 ヘスス・サンチェス 9球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 PIT、6番 アーニー・クレメント 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-1 PIT、7番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでブルージェイズ得点 TOR 4-1 PIT

7回裏、9番 タイラー・ハイネマン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-1 PIT

8回表、4番 マルセル・オズナ 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 TOR 5-2 PIT

試合は5対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝4敗0S。ブルージェイズのホフマンにセーブがつき、2勝3敗5Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で0打数、0安打、0打点、打率は.213となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 06:52:08 更新