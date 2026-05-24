長男の結婚＆同居を見据え、壁が取れる部屋を設計 建築費に山根＆遼河驚き 24日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が24日放送される。今回は「地中海リゾートをイメージしたスゴイ家」が登場する。
【スゴイ家】結婚＆家族の同居を見据え…壁が取り払える長男の部屋
山根と遼河が訪れたのは東京都杉並区。2025年築の木造2階建てで、敷地面積は114.6平方メートル、20坪の建物だ。
外観は水色、夫は会社経営で、自宅に事務所もある。地中海をイメージしたモルタル壁にしており、玄関までの通路も青いタイルを敷いている。
玄関ホールは3.3帖。アーチ型の壁におさめた洗面台がある。
4.5帖のサンルームのある2階。太陽光を取り込んでいる。付近には“おこもり部屋”がある。天井が抜けていてサンルームの光で明るい。
サンルームの熱を遮るガラス戸の先には18帖のLDK。いすにもこだわり、家族がくつろぐ場になっている。
キッチンは、食洗機を設置せず収納を広げた。汚れたら張り替えられる壁紙を採用している。
この家の場所には元々、夫が両親と住んでいた実家があった。結婚後、タイのバンコクで暮らし、夫が単身で海外生活をすることもあった。18年に帰国後は横浜の賃貸マンションで暮らしていた。この間に両親が空き家となった隣の土地を購入。22年に両親が他界したのを機に建物を取り壊して建て直しを決めた。その後、25年に完成した。
1階には6帖のフリースペース兼事務所が。外から直接入ることもできる。その奥には夫の部屋もある。
洗面脱衣室は2.6帖。リゾート感も演出している。
長男の部屋は6.7帖。フィギュアがきれいに飾られている。将来、長男が結婚し、この家に家族で住むことを見据え、この部屋の壁は取れるように設計されている。隣の部屋は3.7帖のゲストルームになっており、現在は荷物や仏壇を置いている。壁を取り払えば広い部屋になる。
気になる建築費は3800万円。2人は驚いた様子を見せていた。
番組では「インテリアにこだわった6層スキップフロアのスゴイ家」も放送される。
【スゴイ家】結婚＆家族の同居を見据え…壁が取り払える長男の部屋
山根と遼河が訪れたのは東京都杉並区。2025年築の木造2階建てで、敷地面積は114.6平方メートル、20坪の建物だ。
外観は水色、夫は会社経営で、自宅に事務所もある。地中海をイメージしたモルタル壁にしており、玄関までの通路も青いタイルを敷いている。
4.5帖のサンルームのある2階。太陽光を取り込んでいる。付近には“おこもり部屋”がある。天井が抜けていてサンルームの光で明るい。
サンルームの熱を遮るガラス戸の先には18帖のLDK。いすにもこだわり、家族がくつろぐ場になっている。
キッチンは、食洗機を設置せず収納を広げた。汚れたら張り替えられる壁紙を採用している。
この家の場所には元々、夫が両親と住んでいた実家があった。結婚後、タイのバンコクで暮らし、夫が単身で海外生活をすることもあった。18年に帰国後は横浜の賃貸マンションで暮らしていた。この間に両親が空き家となった隣の土地を購入。22年に両親が他界したのを機に建物を取り壊して建て直しを決めた。その後、25年に完成した。
1階には6帖のフリースペース兼事務所が。外から直接入ることもできる。その奥には夫の部屋もある。
洗面脱衣室は2.6帖。リゾート感も演出している。
長男の部屋は6.7帖。フィギュアがきれいに飾られている。将来、長男が結婚し、この家に家族で住むことを見据え、この部屋の壁は取れるように設計されている。隣の部屋は3.7帖のゲストルームになっており、現在は荷物や仏壇を置いている。壁を取り払えば広い部屋になる。
気になる建築費は3800万円。2人は驚いた様子を見せていた。
番組では「インテリアにこだわった6層スキップフロアのスゴイ家」も放送される。