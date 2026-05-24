中村倫也、松村北斗を不安視「隙あらば…」 SixTONESと“大冒険”へ
俳優・中村倫也、お笑い芸人・劇団ひとり、山崎弘也が、お笑いコンビ・タイムマシーン3号を引き連れ、きょう24日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。
【番組カット】中村倫也の不安は的中…？ボケたがる松村北斗
中村とひとりは2度目、山崎は4度目の登場のため、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9ヶ月ぶりの参戦となる中村は「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「“アレ”が6人いる感じ」と、メンバーをあるキャラクターにたとえ、笑いを誘う。そんな気の置けない男同士9人が、転生して大冒険へ。異世界モンスターの正体を暴く新企画に挑戦する。
最初のゲームは、VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ「ダジャレッドカーペット」。今回は5チームに分かれての早押し対決となる。3問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの絶品韓国料理をゲットできる。最後まで残ったチームだけご褒美はない。進行役は高橋茂雄（サバンナ）が務める。
初挑戦の中村は、松村北斗とペアを組んでご褒美ゲットを目指すが、常に笑いをほしがる松村に「隙あらばボケたがってる」と不安が募る。その嫌な予感が的中し、松村がさっそくおふざけ解答でチャンスをつぶしてしまう。一方、ひとりは「5分に1回くらいはダジャレを思いついてます」とビッグマウスで挑むものの、ペアを組む高地優吾（※高＝はしごだか）と足の引っ張り合いになる。
山崎＆ジェシーのペアもボケを連発。優勝候補の田中樹＆森本慎太郎ペアもみんなのボケに惑わされて調子が狂う。そんな中、今回も1人で戦う新ダジャレ王・京本大我にまさかの事態が起きる。「日本テレビが京本大我をつぶそうとしてる」と疑いの目を向ける京本に一体何があったのか。
問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、めぞん、ヤーレンズが登場。「定食を食べて未来を救う男」「給料日に腹筋がバキバキ」「野球に夢中な受験生」など、人気芸人たちが演じるおもしろVTRの中に、一体どんなダジャレが隠れているのか。
5人1組でパーティーとなって、異世界モンスターの正体を暴く大冒険へ。一瞬のひらめき力で正体を当てる新感覚脳トレゲームの新企画「バグモンクエスト」に挑戦する。思い思いのキャラクターに転生した一同の前に、AIがさまざまなものをハチャメチャに合体させたモンスター・バグモンが来襲。一体何と何が合体してできたモンスターなのか。
問題は全部で18問となる。中村チーム（中村、山崎、松村、高地、森本）と、ひとりチーム（ひとり、ジェシー、京本、田中、高橋）に分かれ、正解数を競う。勝利チームには、いま話題のバグったグルメ・バグルメのご褒美が待っている。
「オニパンマン」「スパマジロン」「レッドバニー」など、野菜や果物、動物などを掛け合わせて生まれた奇想天外なバグモンが続々登場。意表を突いた愛くるしいビジュアルにスタジオも「何だこれ！」「かわいい！」と大熱狂となる。イラスト好きの中村が生み出した“あのバグモン”も来襲する。
【番組カット】中村倫也の不安は的中…？ボケたがる松村北斗
中村とひとりは2度目、山崎は4度目の登場のため、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9ヶ月ぶりの参戦となる中村は「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「“アレ”が6人いる感じ」と、メンバーをあるキャラクターにたとえ、笑いを誘う。そんな気の置けない男同士9人が、転生して大冒険へ。異世界モンスターの正体を暴く新企画に挑戦する。
初挑戦の中村は、松村北斗とペアを組んでご褒美ゲットを目指すが、常に笑いをほしがる松村に「隙あらばボケたがってる」と不安が募る。その嫌な予感が的中し、松村がさっそくおふざけ解答でチャンスをつぶしてしまう。一方、ひとりは「5分に1回くらいはダジャレを思いついてます」とビッグマウスで挑むものの、ペアを組む高地優吾（※高＝はしごだか）と足の引っ張り合いになる。
山崎＆ジェシーのペアもボケを連発。優勝候補の田中樹＆森本慎太郎ペアもみんなのボケに惑わされて調子が狂う。そんな中、今回も1人で戦う新ダジャレ王・京本大我にまさかの事態が起きる。「日本テレビが京本大我をつぶそうとしてる」と疑いの目を向ける京本に一体何があったのか。
問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、めぞん、ヤーレンズが登場。「定食を食べて未来を救う男」「給料日に腹筋がバキバキ」「野球に夢中な受験生」など、人気芸人たちが演じるおもしろVTRの中に、一体どんなダジャレが隠れているのか。
5人1組でパーティーとなって、異世界モンスターの正体を暴く大冒険へ。一瞬のひらめき力で正体を当てる新感覚脳トレゲームの新企画「バグモンクエスト」に挑戦する。思い思いのキャラクターに転生した一同の前に、AIがさまざまなものをハチャメチャに合体させたモンスター・バグモンが来襲。一体何と何が合体してできたモンスターなのか。
問題は全部で18問となる。中村チーム（中村、山崎、松村、高地、森本）と、ひとりチーム（ひとり、ジェシー、京本、田中、高橋）に分かれ、正解数を競う。勝利チームには、いま話題のバグったグルメ・バグルメのご褒美が待っている。
「オニパンマン」「スパマジロン」「レッドバニー」など、野菜や果物、動物などを掛け合わせて生まれた奇想天外なバグモンが続々登場。意表を突いた愛くるしいビジュアルにスタジオも「何だこれ！」「かわいい！」と大熱狂となる。イラスト好きの中村が生み出した“あのバグモン”も来襲する。