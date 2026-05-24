◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

今季初の完封勝利をあげた阪神・村上頌樹投手。試合後のヒーローインタビューで喜びを明かしました。

この日は不運な当たりはあったものの、クリーンヒットは1本のみと、巨人打線を3安打に抑える好投。110球を投げ、奪三振8、与四球0、無失点としました。

前回登板となる16日の広島戦では、今季初完封を目指し9回のマウンドにあがるも、2アウトからタイムリーを浴びイニング途中で降板。勝利投手となるも、悔しさを吐露していました。続く登板で成し遂げた今季初完投・初完封。「先週あと1球のところで点を取られてしまったので『今日こそは』と思って投げました」と明かします。それでも9回1アウトの場面では、代打・丸佳浩選手のヒットを浴びる場面も。前回登板の様子も脳裏に浮かんだようで「『またかぁ』と思いました」と語り、ファンの笑いを誘いました。

その中でもキャッチャー・坂本誠志郎選手の好リードに感謝。登板を振り返り「フォアボール無く、テンポよくいけたのが良かった」と語ります。

打撃でも貢献し、5回に迎えた1アウト1、2塁の場面ではきっちりと送りバントを決める場面も。これで2アウト2、3塁とチャンスを拡大し、立石正広選手の先制タイムリーにつなぎました。村上投手は「自分が決めれば、立石(正広選手)が返してくれると思っていた。期待して頑張って送りました」とコメント。連日のルーキーの躍動をたたえました。

これで同一カード勝ち越しを決めた阪神。村上投手は「まだ1試合残っているので、また皆さん熱い応援お願いします」と呼びかけ、ファンも大歓声で応えました。