ベトナム南部ホーチミンを走る都市鉄道＝2026年3月（共同）

バイク大国ベトナムの南部ホーチミンで、日本が支援して2024年末に開業した地下鉄を含む都市鉄道が、市民の生活を変えつつある。駅直結のビルで飲食を楽しんだり、バイクから渋滞のない電車に乗り換えて通勤したりする人が増えている。中東情勢緊迫によるガソリン価格の高騰で、エコで安価な移動手段として注目され、利用増に拍車がかかった。（共同通信ハノイ支局＝松下圭吾）

2026年4月中旬の夕方、電車内は職場や学校から帰宅する会社員や学生でほぼ満員だった。車両は日立製作所製。スマートフォンの画面を眺め、音楽を聴く姿は日本の通勤風景を思わせる。

一つ異なるのは、バイク用のヘルメットを膝の上に抱えたり、かばんにぶら下げたりしている乗客が目立つこと。電車に乗っても駅と自宅の間はこれまで通りバイクで移動するからだ。

会社員のグエン・フー・ロックさん（31）は最寄り駅までバイクで行き、駐輪場に止めて都市鉄道に乗り換える。「通勤時間は半分。定刻に職場に着く」と喜ぶ。

通勤経路の一部が電車になったことで、利用客からは「酷暑や雨の日、バイク運転の疲れが少ない」「動画を見たり、勉強したりするのが習慣になった」との声が聞かれる。

都市鉄道1号線は同国初の地下鉄区間2キロ超を含む全長約20キロ。日本の円借款を活用した。初乗り料金は7千ドン（42円）。沿線の不動産価格も上昇しており、沿線開発の計画も進む。

中心部の商業施設「ユニオンスクエア」の地下飲食街はオペラハウス駅と直結し店舗が増えた。鉄道中心のライフスタイルも浸透しつつある。近くで働く女性会社員（30）は帰宅前に仕事仲間と地下飲食街で夕食を楽しむのだという。「鉄道通勤の同僚は地下街でコーヒーを買ってからオフィスに来るのが定番になった」と教えてくれた。

ベトナム南部ホーチミンで、スマートフォンなどを手にする都市鉄道の乗客ら＝2026年4月（共同）

地下鉄駅直結の商業施設で夕食を楽しむ人々＝2026年4月、ベトナム・ホーチミン（共同）

ベトナム南部ホーチミンをバイクで移動する人々＝2026年4月（共同）

ベトナム南部ホーチミンの駅改札前で、ヘルメットを見せるグエン・フー・ロックさん＝2026年4月（共同）