大阪城のお膝元に歴代ウルトラマン登場…『光の国ミュージアム』夏開催【概要・チケット料金】
テレビ大阪は6月13日から、大阪市中央区の同局1階多目的ホールで『光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー』を開催する。8月30日まで。
【写真】歴代ウルトラマンと記念ショット…VR内の撮影写真
「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、円谷プロダクションとABALの共同プロジェクトで開発された。隊員服のアバターを選択し、4つのエリアでさまざまな世界観のミュージアムを体験することができる。バーチャル空間では写真撮影や自撮りが可能。体験後、スマホにダウンロードして、SNSに投稿することができる。
4つのエリアのうち、「1.光の国へ移動」では、参加者の目の前にウルトラマンが登場。巨大なウルトラマンの手に乗って、ウルトラマンの故郷・光の国に向かう。「2.怪獣の展示部屋」は、巨大なウルトラ怪獣たちの展示室。バルタン星人やゴモラ、キングジョーなど、人気怪獣たちを360度観察することができるVRならではの体験を提供する。
「3.歴代ウルトラヒーローの展示」は、ウルトラマンシリーズ60年の歴史を振り返る展示室。好きなヒーローと写真撮影が可能で、撮った写真は自身のスマホにダウンロードしたり、SNSで発信することができる。「4.バトルシーン」では、ウルトラマンVSゼットン、ウルトラマンゼロVSウルトラマン ベリアルの大迫力バトルを間近で見ることができる展示室となっている。
■概要
イベント名：『光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー』
開催日時：2026年6月13日(土)〜2026年8月30日(日)9：30〜18：00 ※6月は土日のみ開催
会場：テレビ大阪1階多目的ホール
チケット料金：大人2500円、中学生〜高校生2000円、7歳〜小学生1500円
チケット販売：5月27日からイープラスで販売開始
※時間指定制
【写真】歴代ウルトラマンと記念ショット…VR内の撮影写真
「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、円谷プロダクションとABALの共同プロジェクトで開発された。隊員服のアバターを選択し、4つのエリアでさまざまな世界観のミュージアムを体験することができる。バーチャル空間では写真撮影や自撮りが可能。体験後、スマホにダウンロードして、SNSに投稿することができる。
「3.歴代ウルトラヒーローの展示」は、ウルトラマンシリーズ60年の歴史を振り返る展示室。好きなヒーローと写真撮影が可能で、撮った写真は自身のスマホにダウンロードしたり、SNSで発信することができる。「4.バトルシーン」では、ウルトラマンVSゼットン、ウルトラマンゼロVSウルトラマン ベリアルの大迫力バトルを間近で見ることができる展示室となっている。
■概要
イベント名：『光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー』
開催日時：2026年6月13日(土)〜2026年8月30日(日)9：30〜18：00 ※6月は土日のみ開催
会場：テレビ大阪1階多目的ホール
チケット料金：大人2500円、中学生〜高校生2000円、7歳〜小学生1500円
チケット販売：5月27日からイープラスで販売開始
※時間指定制