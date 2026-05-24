チームがインスタグラムで公開

バレーボールSVリーグ女子、大阪マーヴェラスの林琴奈は2025-26シーズンのレギュラーシーズン・ベストレシーブ賞に輝いた。19日の年間表彰式には黒のドレスで出席。ファンの視線を集めた。

黒を基調とし、きらびやかなビーズのフリンジがあしらわれたシックなロングドレスに身を包んだ林。耳には存在感のあるイヤリングが光る。両手でトロフィーを大事そうに抱え、カメラに向かって満面の笑みを浮かべた。

大阪マーヴェラスは公式インスタグラムを19日に更新。「コートとはまた違う雰囲気のリン ドレスアップ姿はもちろん、こだわりのネイルにもぜひ注目してください 細部までリンらしさが詰まったスタイルで、AWARDSを彩りました」として写真を公開すると、ファンも続々と反応している。

「ステキです おめでとうございます」

「めっちゃ可愛いです」

「Elegant 林選手」

「昨年度とはまた違った雰囲気 よく似合ってます」

「琴奈さん細っ！綺麗です。また全日本でのプレーを見たい」

「リンさん、可愛すぎます」

26歳の林は2021年の東京五輪、2024年のパリ五輪に出場するなど日本代表として活躍。昨季はSVリーグ初代のレギュラーシーズンMVPに輝いた。昨年は日本代表を辞退し、今年も代表には名を連ねていない。



（THE ANSWER編集部）