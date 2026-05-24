『ＧＩＦＴ』第7話 “伍鉄”堤真一、“広江”山口智子から“昊”玉森裕太との同居を提案される
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が24日の今夜放送される。
【写真】伍鉄（堤真一）に息子との同居を持ちかける元妻・広江（山口智子）『ＧＩＦＴ』第7話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第7話あらすじ
中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。
そして日本選手権まで35日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】伍鉄（堤真一）に息子との同居を持ちかける元妻・広江（山口智子）『ＧＩＦＴ』第7話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。
そして日本選手権まで35日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。