『10回切って倒れない木はない』第7話 映里、ミンソクに復縁を迫る こども食堂は閉鎖の危機
志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第7話が24日に放送。映里（長濱ねる）がミンソク（志尊）に復縁を迫る。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話 ミンソク（志尊淳）＆映里（長濱ねる）
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第7話あらすじ
「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司・ミンソクに、恋人で診療所の医師・桃子が告げた突然の別れ。ミンソクをファングムから追放しようとする養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人、涙に暮れる。
そんな桃子の真意を知る由もないミンソクに、元婚約者・新海映里が再び接近、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。東京のホテルが切り捨てられれば、従業員は全員解雇されてしまう。動揺するミンソクに、映里は「私なら、周りの人もあなた自身も助けられる」と復縁を迫る。
一方、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長・風見進（でんでん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。サテライト病院になれば、お金を気にすることなく、これまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。
ただし、経営の安定化を図るには、『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断。桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が、閉鎖の危機に。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話 ミンソク（志尊淳）＆映里（長濱ねる）
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第7話あらすじ
「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司・ミンソクに、恋人で診療所の医師・桃子が告げた突然の別れ。ミンソクをファングムから追放しようとする養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人、涙に暮れる。
一方、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長・風見進（でんでん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。サテライト病院になれば、お金を気にすることなく、これまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。
ただし、経営の安定化を図るには、『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断。桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が、閉鎖の危機に。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。