２０１６年の大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」（ＴＢＳ系）などに出演してきた女優の高山侑子（ゆうこ、３３）が、離婚を公表した。

「ご報告です」と題して２５日までに自身のインスタグラムを更新し「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と書き出し「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と離婚を公表した。

「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」という。「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」とファンに呼びかけた。

高山は１９９２年１０月１３日、新潟県生まれの３３歳。２００７年、ＴＢＳ日曜劇場「パパとムスメの７日間」で女優デビュー。０８年「空へ‐救いの翼 ＲＥＳＣＵＥ ＷＩＮＧ−」で映画初主演を果たす。主な出演作にＮＨＫ「ふたつのスピカ」、ＡＮＢ「仮面ライダーウィザード」、フジテレビ系「探偵の探偵」、ＴＢＳ「空飛ぶ広報室」「恋はつづくよどこまでも 」、フジテレビ「教場」など。「逃げるは恥だが役に立つ」では主人公・みくり（新垣結衣）の兄・ちがや（細田善彦）の妻である森山葵役を演じて話題を集めた。公式サイトによると、最近ではＹｏｕＴｕｂｅを立ち上げ、動画作成や編集作業を独学して撮影・投稿もこなしているという。

プライベートでは、２０１９年１１月にインスタグラムで結婚を発表。お相手は「かねてよりお付き合いをしていた男性」と説明し「彼とは長い間苦楽を共にし、恋人以上の絆を深めてきたのですが、この令和元年に、新たなスタートという気持ちも込めて、入籍する運びとなりました」とつづっていた。