２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが五輪卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんとの２ショットを披露した。

高橋さんは２５日までに自身のインスタグラムを更新し、雑誌の企画で石川さんと対談したことを報告。白のセットアップ姿の高橋さんは、白地に黒のドット柄のジャケットを着用した石川さんと仲良く寄り添う姿や、２人でフィギュアの演技のようなポーズを決めたショットを披露した。

「時間を忘れてしまうほどの楽しい時間」と対談について振り返り、「佳純ちゃんとだから話せる話題盛りだくさん！！是非読んでください」とつづった。

さらに、石川さんをメンションし「カラオケ行こう笑」と記すと、石川さんは「成ちゃん、お忙しい中本当にありがとうございました 十八番（おはこ）練習しておきまーす」とリアクションしていた。

この投稿には「二人とも、かわいい〜」「ツーショットがとても素敵」「アスリートってキレイ」「やはりおふたりとも体幹がしっかりしている…！」「２人の歌声聴いてみたいです！」「お二人の美しくて大好きな世界観が詰まった対談」といった声も寄せられている。