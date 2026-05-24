＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは、いぎなり東北産の藤谷美海です。最近は夏のような暑さになってきましたね。暑くて溶けてしまわないか心配になります。セールで売られていた日傘をお母さんに買ってもらったので、今年はその日傘で暑さをしのいで頑張ります。皆さんも暑さには気をつけてください！

さて、今回は「私のルーツ、東北のあの場所」というすてきなテーマをいただきました。私にとって東北は本当に大好きな場所で、暇さえあれば東北の空気を吸いに行きたくなるほど好きです。大好きな東北で思い出のある場所はたくさんありますが、今回選んだ私のルーツは「八木山ベニーランド」です。八木山ベニーランドは私がいぎなり東北産に加入した場所です。いぎなり東北産に加入を決めてからは未経験の歌とダンスを毎日毎日練習しました。ダンスの先生にもマネジャーさんにも、たくさんしかっていただきながら練習しました。ベニーランドに行くと、いつもは遊具や乗り物で遊んでいましたが、その日だけは全ての乗り物を覚悟の目で見つめて、いぎなり東北産のライブを見ていました！ ライブの後半で桜ひなのちゃんに手を引かれて観覧車前のステージに上がり、加入発表をしたあの瞬間は絶対に忘れません。あの時ステージから見た景色やあの感情は、絶対に忘れないすてきな思い出です♩ 幼少期から遊びに行っていたベニーランドが、人生が変わる場所になるとは思ってもいなかったです！ 私たちの楽曲「うぢらとおめだづ」のMVをベニーランドで撮影できたことも全て思い出です！ すてきな思い出でたくさんあふているベニーランド、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください！

東北にはほかにもたくさんすてきな場所があふれているので、東北のすてきなところ、皆さんもたくさん教えてください！【藤谷美海】

◆藤谷美海（ふじたに・みう） 2005年（平17）3月9日生まれ、21歳の山形県産。常に面白いことを考える東北産一のムードメーカー。愛称は「ラッキー」。メンバーカラーは水色。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売。