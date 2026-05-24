every.ホープは大村市出身の新人ボートレーサーです。

幼い頃から憧れ続けた舞台に立った19歳。

目指すは地元での最高峰の舞台です。

最高速度は時速80キロ。

水しぶきを浴びながら走ります。

『水上の格闘技』と呼ばれるボートレース。

この過酷な世界に飛び込んだのは大村市出身の山田 陽翔 選手(19)です。

「5457長崎支部・山田陽翔。最後まで全力で走り切るばい。頑張らんば！」

ボートレーサーは福岡の養成所に入り1年間、レーサーとしての基礎、プロとしての姿勢を学んだ上でデビューします。

去年は全国から1074人が応募し、合格したのはわずか49人。

そのうち今年3月に卒業したのは山田選手を含む28人です。

わずかなブレも許されないターン。

コンマ数秒の差が勝敗を分けます。

デビュー戦を1週間後に控えた4月29日、山田選手は先輩レーサーからアドバイスを受けながら新たなターンに挑戦していました。

（山田 陽翔 選手）

「自分がこの大村で生まれ育って、小さい頃からのずっと夢だったので、ボートレーサーとしてのデビューはすごく緊張している」

ボートレーサーを志したのは小学4年生の頃。

小学校の卒業文集には “ボートレーサーになる夢” を記していました。

（山田 陽翔 選手）

「初めて大村ボートレースに行ったのが小学4年生の頃で、その時に初めて見た 『水上の大迫力のレース』 と 『響き渡るエンジン音』 に感動を受け、その時に一目惚れして “ボートレーサーになりたい” という気持ちがそこから強くなった」

大村工業高校の機械科では、エンジンの仕組みを学び、毎日15キロの走り込みで持久力を培いました。

（山田 陽翔 選手）

「継続力には自信があるので、少しずつ積み上げていき自分だけのターンを身につけて、そのターンで勝てるような旋回をしたい」

ボートレース大村で行われた『長崎新聞社杯』。

第7レースには、夢の舞台へと踏み出した山田選手の姿がありました。

（レース実況）

「6号艇は山田陽翔。大村市出身19歳デビュー戦です。夢と希望に満ち溢れ太陽のように眩しい光を放ち、プロレーサーの道という大海原へと今飛び立ちます」

スタートで出遅れた山田選手。

懸命に追いますが…。

結果は最下位の6着。

ほろ苦いデビュー戦となりました。

ヘルメットにデザインした大村市の花『オオムラザクラ』。

込めたのは “故郷への思い” と “飛躍の誓い” です。

（山田 陽翔 選手）

「地元でのSGレースに出たい。優勝戦まで行って、お客さんに応援してもらって、そこで勝つのが全レーサーの目標だと思うので、自分自身もそんなかっこいいレーサーになれるように頑張りたい」

19歳のホープがエンジン全開で突き進みます。