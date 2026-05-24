健康診断の数値も問題ない。食事にも気をつけ、運動もしている。それでも人生の質を大きく左右してしまうのが「認知症」だ。多くの人は、認知症の原因を「年齢」や「遺伝」と捉えがちだが、実際には、日々の何気ない習慣の中に、見落とされているリスクが潜んでいる。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村健寿氏は、その最大の要因の一つが「糖」であると指摘する。下村氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 から、「人生を最後まで楽しめるかどうか」を分けるシンプルすぎる習慣を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

人生の質を大きく左右する「リスク」

食事に気をつけている。

運動もしている。

睡眠も十分にとっている。

だから、自分は大丈夫。そう思っている人は多いだろう。

たしかに、健康であることは大切だ。しかし、それだけでは防ぎきれないリスクがある。

それが「認知症」だ。

体が元気でも、脳の機能が低下すれば、人生の楽しみ方そのものが変わってしまう。

好きだったことが楽しめなくなる。

大切な人との記憶が失われていく。

“体が健康で長生きすること”と、“人生を楽しみ続けられること”は、必ずしも同じではないのだ。

見落とされている「認知症の意外な原因」

認知症というと、「遺伝」や「加齢」の問題だと考えがちだ。

しかし、元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は、著書『糖毒脳』で、もっと身近な原因に目を向ける必要があると指摘している。

じつは私たちの身近なところに、脳を蝕む「魔の手」が潜んでいます。

それは、日々の食生活に潜む「糖」です。

――『糖毒脳』より引用

糖はエネルギー源として欠かせない存在だ。

しかし、摂りすぎれば話は別だ。

糖の過剰摂取が続くと、インスリンの働きが乱れ、やがて脳の機能にも影響が及ぶ。

記憶や学習を支える神経細胞の働きが低下し、認知機能そのものが衰えていく。

しかもこの変化は、静かに進行する。

気づいたときには、すでに取り返しがつかない状態になっていることも少なくない。

糖の摂取を「制御」しよう

では、どうすればよいのか。

下村氏は、「糖を断て」とは言っていない。

大切なのは、糖を「制限」することではなく、「制御」すること、つまり必要なタイミングで、必要な量だけ摂ることだと言う。

そのための具体的なコツについて、下村氏は次のような提案をしている。

それならせめて、糖を摂るときは「順番」に気をつけてください。

「食べる順序を変えると血糖値が上がりにくい」

こんな話を聞いたことがないでしょうか。よく言われるのが、野菜を最初に食べて、次におかずを、そして最後にお米（主食）を食べるという方法です。

――『糖毒脳』より引用

さらに重要なのは、無意識に糖を摂り続ける習慣を断つことだと言う。

食事という行為は意思だけで完全にコントロールできるものではありません。意思の力で「生きるために必須の機能」を止めることはできません。心臓の動きを自分で止められないのと同じです。

もちろん、心臓と違って食べることは自分の意思で一時的には止めることができますが、長い目で見ると、食欲を意思だけで完全に制御することは非常に困難です。 何が言いたいかというと、「あまり食べてない」と主張する方はほとんどの場合、「自分で意識することなく」食事をとっているんです。いわゆる「ながら食べ」というやつです。

――『糖毒脳』より引用

朝・昼・晩の三食に満足できていないと、人は無意識のうちに必ず追加で食物を摂取しようとする。

テレビを見ながら、読書をしながら、電話で友達と話しながら。もしくは仕事をしながら職場に置いてあるお菓子を無意識につまんでしまうなど、本人も気づいていない「ながら食べ」をしているのだ。

この“わずかな積み重ね”が、思いのほか大きな差を生んでいる。

無意識に糖を摂取せず、意識的に摂る。

それだけで、糖の負担は大きく減らすことができる。

何を食べるか。

どう食べるか。

これを意識する習慣が、認知機能の差となり、記憶の差となり、やがて人生の質の差となって現れるのである。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。