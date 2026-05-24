歌手郷ひろみ（70）が23日、埼玉・越谷のサンシティホールで、全国ツアーの初日公演を行った。

オープニングで「55周年記念の大感謝祭でもあります！ 最高の時間を過ごしましょう！」と呼びかけると、ファンも大歓声で応えた。8月1日リリースの新曲「I’m Neo G」や代表曲「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」など全21曲を披露した。

今年はファンクラブ発足55周年で、来年はデビュー55周年。この日は今年1月に、母・原武輝代さんが亡くなった後、初めてのコンサートでもあった。今回のツアーでは、亡き母の「とにかく、あんたの存在はファンの人のおかげ」という言葉を受けて、ファンへの感謝を具現化。セットリストはファンクラブ投票を元に決めた。さらに、ファンのペンライト投票で曲を決める「みんなで選ぶ2択！」コーナーも実施した。

ファンへの思いが募り、最後は“GO泣”する場面もあった。声を詰まらせながら「まだまだ続くはるかなる道を、これからも僕と一緒に歩いてください」と静かに語りかけた。ツアータイトルにもなっている「ALL MY LOVE」を披露すると声を震わせ、歌い終えると人目もはばからず涙を拭った。

この日は「55周年イヤー・プロジェクト」として10月24、25日の日本武道館公演開催も発表。ファンへの感謝を込めて、31会場45公演。70歳になっても、まだまだ駆け抜ける。【川田和博】