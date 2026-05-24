◆米大リーグ ブルージェイズ５―２パイレーツ（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、１７日（同１８日）の敵地・タイガース戦以来６試合ぶりのベンチスタート。９回の守備から途中出場したが、昨季サイ・ヤング賞を初受賞し、今季も同賞の有力候補の怪物、Ｐ・スキーンズ投手（２３）との初対決はお預けとなった。

チームはスキーンズを相手に初回にスプリンガーが先頭打者弾を放つと、１―１の６回には先頭から４連打。サンチェスの適時二塁打、クレメントの左前適時打で難敵をＫＯし、今季初の４連勝とした。借金２まで減らし、昨季のア・リーグ王者がようやく本領発揮となってきた。

岡本は５月に入って一気に調子を上げ、１日（同２日）の敵地・ツインズ戦で２打席連発をマークするなど最初の５試合で５本塁打と勢いに乗っていた。しかし、徐々に下降線をたどり、１６日（同１７日）の敵地・タイガース戦でメジャー自己最長だった連続試合出塁が「１６」でストップ。１７日（同１８日）は休養のため欠場したが、復帰明け５試合でわずか１安打と当たりが止まっていた。

前日２２日（同２３日）の本拠地・パイレーツ戦では自己ワーストタイの１試合４三振を喫して４打数無安打。２１日（同２２日）からの５打席連続三振はメジャー移籍後ワースト。１９打席連続無安打も同ワーストと絶不調だった。カナダメディアのＴ・ホール記者によると、シュナイダー監督は「最近、前側の肩や頭が早すぎるタイミングで回転し始めている」と、岡本のフォーム上のズレを指摘。「少し（上体が）開き過ぎている。彼は一生懸命にその調整をしている」と説明した。