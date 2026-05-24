1972年ポルシェ911

1971年8月から生産されたMY1972モデルは、年々厳しさを増す排気ガス規制に対応するため、再びスケールアップされる。

【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #11 1972年ポルシェ911編 全2枚

84mmのボアはそのままに、ストロークを70.4mmに伸ばし、排気量を2341ccに拡大。911T にもメカニカル・インジェクション採用され、140hpを発揮。911Eと911Sの最高出力は165hp、190hpに達した。



空冷水平対向6気筒 2341cc ●140/165/190hp●205/220/230km/h

ポルシェ

この年からホイールベースが3mm延長された2271mmとなった。

1973年1月より厳しくなった排気ガス規制に対応するため、燃料供給はメカニカル・インジェクションからボッシュKジェトロニックに変更。MY1973も同じ内容で生産された。

1972年モデルの特徴としては、右リアフェンダー上部にオイルの給油口がある点だ。重量バランスを最適化するためにオイルタンクを前方に移動したのだが、ユーザーが間違えて燃料を入れる事例が多発し、1973年モデルでは従来の位置へと戻されてしまった。