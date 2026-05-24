一人息子を想い涙を流す慶(吉岡里帆)に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第19話画面注視データを分析
●わだかまりが解けつつある小一郎・慶夫婦
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、17日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第19話「過去からの刺客」の視聴分析をまとめた。
(左から)仲野太賀、吉岡里帆＝『豊臣兄弟！』第19話より (C)NHK
○「与一郎を抱きしめとうございます!」「相分かった」
最も注目されたのは20時25分で、注目度81.6％。小一郎(仲野太賀)の妻・慶(吉岡里帆)が、一人息子の与一郎(高木波瑠)を想い涙を流すシーンだ。
「ずっと分からんかったんじゃ。なぜ、そなたは死ななかったのかと」城から姿を消していた慶と宝久寺村で再会した小一郎。慶のひた隠しにしてきた秘密は、村に残してきた一人息子・与一郎の存在だった。
「わしは死のうとした。直(白石聖)を失った時にの」小一郎と慶はともに若くして伴侶を失くしている。小一郎は慶に、これまで話すことのなかった自身の過去をゆっくりと語り出した。直は同じ村で生まれ育った幼なじみであり、想いを寄せながらも身分の差のためどうすることもできなかったこと。小一郎が侍を志したときに家を捨ててついてきてくれたこと。さらに直が命を落としたときに後を追おうとしたこと。しかし直が父・坂井喜左衛門(大倉孝二)と小一郎が万事円満な世を作れるかを賭けていたことを知り思いとどまったこと。
慶は小一郎の告白を黙って聞いていた。「はあ、何でこんな話をしとるんじゃ」小一郎はおもむろに立ち上がると、庭に出て月を仰ぎ見る。そして慶を振り返り静かに告げた。「そなたにとって与一郎がそうなのであろう。1人でよう耐えられた。気付いてやれんで、すまんかった」「だから、何であなたが。謝られる筋合いなど…」「あるわ。わしら夫婦じゃからな」動揺する慶に小一郎は寄り添う。「何でも力になるで。もっとわしを頼ってちょ」「偉そうに。おなごのことなど、何も分からぬくせに」相変わらず憎まれ口を叩く慶だが、その声は震えていた。
「私は…与一郎と一緒にいたい」慶は涙を流して小一郎へ向き直る。「与一郎を抱きしめとうございます!」「相分かった」小一郎は慶の想いを受け止めて、深く強くうなずいた。
『豊臣兄弟！』第19話の毎分注視データ推移
○「直への罪滅ぼし的な感情もあったんだろうな」
このシーンは、わだかまりが解けつつある小一郎・慶夫婦に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
1569(永禄12)年に織田信長(小栗旬)の命令で夫婦となった小一郎と慶。しかし慶は、前夫・堀池頼広と死に分かれる原因となった小一郎に対して恨みを捨てきれずにいた。そんな慶に深入りせず、仮面夫婦を続けてきた小一郎だったが、今回ついに秘められた慶の秘密を知ることになった。
SNSでは「慶さんにとっても夫の過去を知る機会になったのか。この夫婦、隠し事ばっかりだな」「小一郎も小一郎で、直のこと好きすぎて引きずりまくってるから、似たもの同士だったんだね」「小一郎ずっと秘密を話さない慶に優しかったけど、直への罪滅ぼし的な感情もあったんだろうな」と、不器用な夫婦にコメントが集まった。
作中では慶と前夫・頼広との間に生まれた与一郎だが、史実では豊臣秀長と正室・慈雲院殿の子と伝わっている。生年は不明だが、1582(天正10)年ごろまでには亡くなった可能性が高いとされている。与一郎は斯波家と織田家に仕えた那古野勝泰の娘・岩を妻に迎えていた。岩は与一郎の死後に秀長の養女となり、1594(文禄3)年に森可成(水橋研二)の六男・森忠政の継室として嫁いだ。与一郎が生きていれば豊臣政権の歴史は変わっていたのだろうか。
与一郎を演じる高木波瑠は、スペースクラフト・エージェンシーに所属する東京都出身の12歳。大河ドラマは2021年『青天を衝け』、2024年『光る君へ』、2025年『べらぼう』に続いて4度目の出演で、今年で3年連続での出演となる。来年も出演が決まっていたりするのだろうか。数々のドラマに出演されており、これからの活躍も期待されている。
●織田信長、嫡男・織田信忠に家督を譲り安土へ
(C)NHK
今回は1575(天正3)年から1577(天正5)年の様子が描かれた。前回、近江を拝領した藤吉郎(池松壮亮)は羽柴筑前守秀吉と名を改め、小一郎とともにさらなる飛躍を遂げようとしている。
以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは、嫡男・信忠(小関裕太)へ家督を譲り、安土へ移った信長が挙げられる。武田軍との間で起きた岩村城の戦いで総大将を見事に務め上げた信忠。その働きに満足した信長は織田家の家督を譲り、自身は安土へ移り新たな城を築き始めた。天下統一を見据えた信長の新たな一歩だ。
SNSでは「何気に家督継承が描かれるのは珍しい気がするな」「盤石だったのにうっかり死ぬと身内争いで割れるのは多いから早めの家督相続は大事なんだよね」と、織田家の後継者指名に注目が集まった。
安土城は、1576(天正4)年に築城を開始。丹羽長秀(池田鉄洋)が総奉行を務め、琵琶湖東岸の安土山に建設された。信長の天下統一事業を象徴する城であり、日本史上初の本格的天主を持つ城として知られている。清洲城が望楼型3重3階、岐阜城が望楼型4重5階だったのに対し、安土城は望楼型5重6階地下1階という巨大な城だった。従来の山城とは異なり軍事拠点だけでなく、政治、経済、文化、権威を示すための城でもあった。しかし1582(天正10)年、本能寺の変の後に焼失し、わずか数年しか存在しなかった幻の名城といわれている。
近世城郭の先駆けであり、石垣を多用した先進的構造、城下町を含めた都市設計、権威演出を重視した豪華な建築が評価されている。また、それまで土主体だった日本の城に対し、安土城では大規模石垣が採用された。宣教師ルイス・フロイスは、その壮麗さをヨーロッパの城に比肩すると絶賛している。また、その権力を誇示するため、山頂の城郭へ蛇石と呼ばれる巨石が引き上げられようとした。しかし約7千人を動員して行われた運搬の途中で綱が切れ、150人以上が圧死する大事故が発生したと伝えられている。その後、蛇石の所在は分からなくなり現代に至るまで不明のままとなっている。
○秀吉、柴田勝家(山口馬木也)と激しく対立
次に上杉謙信(工藤潤矢)との戦での戦略を巡って激しく対立する秀吉と勝家のシーンが挙げられる。独自の情報網で救援を求めてきた七尾城がすでに落ちていることを知った秀吉は総大将・勝家に撤退を進言する。しかし徹底抗戦を唱える勝家とは意見がぶつかった。浅井家から市(宮崎あおい)と3人の姫を救う際には協力した2人だったが、もともと成り上がりの秀吉を快く思っていない勝家と秀吉の対立は深刻になりつつある。
SNSでは「勝家と喧嘩できるだけの自信が付いたことでもあるよな」「勝家は秀吉の出世の勢いに焦っているのかもしれないな」と2人の険悪な関係にコメントが寄せられた。
(C)NHK
○小一郎と慶、実の夫婦となる
最後に与一郎を養子に迎え、お互いの過去を分かち合ったことで真の夫婦となった小一郎と慶のシーンが挙げられる。親子3人で長浜城で暮らすようになると、素直な与一郎は加藤清正(伊藤絃)、福島正則(松崎優輝)ともすぐに打ち解け、ともに釣りに行く仲になった。また、慶も頑なだった心をようやく小一郎に開くようになった。
SNSでは「慶さん、やっと泣けて笑えるようになったね。ここまで長かったな」「小一郎の本領が発揮されたね。与一郎くんもまっすぐな子でよかった」と新しく家族となった3人を祝福するコメントが集まった。
きょう24日に放送される第20話「本物の平蜘蛛」では、独自の判断で上杉攻めから帰国した藤吉郎に織田信長は激怒し死罪を言い渡す。そんな中、松永久秀(竹中直人)が再び謀反。その久秀の元に、名器・平蜘蛛を差し出せという信長の意向を伝えるために小一郎と藤吉郎が向かう。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、17日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第19話「過去からの刺客」の視聴分析をまとめた。
(左から)仲野太賀、吉岡里帆＝『豊臣兄弟！』第19話より (C)NHK
○「与一郎を抱きしめとうございます!」「相分かった」
「ずっと分からんかったんじゃ。なぜ、そなたは死ななかったのかと」城から姿を消していた慶と宝久寺村で再会した小一郎。慶のひた隠しにしてきた秘密は、村に残してきた一人息子・与一郎の存在だった。
「わしは死のうとした。直(白石聖)を失った時にの」小一郎と慶はともに若くして伴侶を失くしている。小一郎は慶に、これまで話すことのなかった自身の過去をゆっくりと語り出した。直は同じ村で生まれ育った幼なじみであり、想いを寄せながらも身分の差のためどうすることもできなかったこと。小一郎が侍を志したときに家を捨ててついてきてくれたこと。さらに直が命を落としたときに後を追おうとしたこと。しかし直が父・坂井喜左衛門(大倉孝二)と小一郎が万事円満な世を作れるかを賭けていたことを知り思いとどまったこと。
慶は小一郎の告白を黙って聞いていた。「はあ、何でこんな話をしとるんじゃ」小一郎はおもむろに立ち上がると、庭に出て月を仰ぎ見る。そして慶を振り返り静かに告げた。「そなたにとって与一郎がそうなのであろう。1人でよう耐えられた。気付いてやれんで、すまんかった」「だから、何であなたが。謝られる筋合いなど…」「あるわ。わしら夫婦じゃからな」動揺する慶に小一郎は寄り添う。「何でも力になるで。もっとわしを頼ってちょ」「偉そうに。おなごのことなど、何も分からぬくせに」相変わらず憎まれ口を叩く慶だが、その声は震えていた。
「私は…与一郎と一緒にいたい」慶は涙を流して小一郎へ向き直る。「与一郎を抱きしめとうございます!」「相分かった」小一郎は慶の想いを受け止めて、深く強くうなずいた。
『豊臣兄弟！』第19話の毎分注視データ推移
○「直への罪滅ぼし的な感情もあったんだろうな」
このシーンは、わだかまりが解けつつある小一郎・慶夫婦に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
1569(永禄12)年に織田信長(小栗旬)の命令で夫婦となった小一郎と慶。しかし慶は、前夫・堀池頼広と死に分かれる原因となった小一郎に対して恨みを捨てきれずにいた。そんな慶に深入りせず、仮面夫婦を続けてきた小一郎だったが、今回ついに秘められた慶の秘密を知ることになった。
SNSでは「慶さんにとっても夫の過去を知る機会になったのか。この夫婦、隠し事ばっかりだな」「小一郎も小一郎で、直のこと好きすぎて引きずりまくってるから、似たもの同士だったんだね」「小一郎ずっと秘密を話さない慶に優しかったけど、直への罪滅ぼし的な感情もあったんだろうな」と、不器用な夫婦にコメントが集まった。
作中では慶と前夫・頼広との間に生まれた与一郎だが、史実では豊臣秀長と正室・慈雲院殿の子と伝わっている。生年は不明だが、1582(天正10)年ごろまでには亡くなった可能性が高いとされている。与一郎は斯波家と織田家に仕えた那古野勝泰の娘・岩を妻に迎えていた。岩は与一郎の死後に秀長の養女となり、1594(文禄3)年に森可成(水橋研二)の六男・森忠政の継室として嫁いだ。与一郎が生きていれば豊臣政権の歴史は変わっていたのだろうか。
与一郎を演じる高木波瑠は、スペースクラフト・エージェンシーに所属する東京都出身の12歳。大河ドラマは2021年『青天を衝け』、2024年『光る君へ』、2025年『べらぼう』に続いて4度目の出演で、今年で3年連続での出演となる。来年も出演が決まっていたりするのだろうか。数々のドラマに出演されており、これからの活躍も期待されている。
●織田信長、嫡男・織田信忠に家督を譲り安土へ
(C)NHK
今回は1575(天正3)年から1577(天正5)年の様子が描かれた。前回、近江を拝領した藤吉郎(池松壮亮)は羽柴筑前守秀吉と名を改め、小一郎とともにさらなる飛躍を遂げようとしている。
以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは、嫡男・信忠(小関裕太)へ家督を譲り、安土へ移った信長が挙げられる。武田軍との間で起きた岩村城の戦いで総大将を見事に務め上げた信忠。その働きに満足した信長は織田家の家督を譲り、自身は安土へ移り新たな城を築き始めた。天下統一を見据えた信長の新たな一歩だ。
SNSでは「何気に家督継承が描かれるのは珍しい気がするな」「盤石だったのにうっかり死ぬと身内争いで割れるのは多いから早めの家督相続は大事なんだよね」と、織田家の後継者指名に注目が集まった。
安土城は、1576(天正4)年に築城を開始。丹羽長秀(池田鉄洋)が総奉行を務め、琵琶湖東岸の安土山に建設された。信長の天下統一事業を象徴する城であり、日本史上初の本格的天主を持つ城として知られている。清洲城が望楼型3重3階、岐阜城が望楼型4重5階だったのに対し、安土城は望楼型5重6階地下1階という巨大な城だった。従来の山城とは異なり軍事拠点だけでなく、政治、経済、文化、権威を示すための城でもあった。しかし1582(天正10)年、本能寺の変の後に焼失し、わずか数年しか存在しなかった幻の名城といわれている。
近世城郭の先駆けであり、石垣を多用した先進的構造、城下町を含めた都市設計、権威演出を重視した豪華な建築が評価されている。また、それまで土主体だった日本の城に対し、安土城では大規模石垣が採用された。宣教師ルイス・フロイスは、その壮麗さをヨーロッパの城に比肩すると絶賛している。また、その権力を誇示するため、山頂の城郭へ蛇石と呼ばれる巨石が引き上げられようとした。しかし約7千人を動員して行われた運搬の途中で綱が切れ、150人以上が圧死する大事故が発生したと伝えられている。その後、蛇石の所在は分からなくなり現代に至るまで不明のままとなっている。
○秀吉、柴田勝家(山口馬木也)と激しく対立
次に上杉謙信(工藤潤矢)との戦での戦略を巡って激しく対立する秀吉と勝家のシーンが挙げられる。独自の情報網で救援を求めてきた七尾城がすでに落ちていることを知った秀吉は総大将・勝家に撤退を進言する。しかし徹底抗戦を唱える勝家とは意見がぶつかった。浅井家から市(宮崎あおい)と3人の姫を救う際には協力した2人だったが、もともと成り上がりの秀吉を快く思っていない勝家と秀吉の対立は深刻になりつつある。
SNSでは「勝家と喧嘩できるだけの自信が付いたことでもあるよな」「勝家は秀吉の出世の勢いに焦っているのかもしれないな」と2人の険悪な関係にコメントが寄せられた。
(C)NHK
○小一郎と慶、実の夫婦となる
最後に与一郎を養子に迎え、お互いの過去を分かち合ったことで真の夫婦となった小一郎と慶のシーンが挙げられる。親子3人で長浜城で暮らすようになると、素直な与一郎は加藤清正(伊藤絃)、福島正則(松崎優輝)ともすぐに打ち解け、ともに釣りに行く仲になった。また、慶も頑なだった心をようやく小一郎に開くようになった。
SNSでは「慶さん、やっと泣けて笑えるようになったね。ここまで長かったな」「小一郎の本領が発揮されたね。与一郎くんもまっすぐな子でよかった」と新しく家族となった3人を祝福するコメントが集まった。
きょう24日に放送される第20話「本物の平蜘蛛」では、独自の判断で上杉攻めから帰国した藤吉郎に織田信長は激怒し死罪を言い渡す。そんな中、松永久秀(竹中直人)が再び謀反。その久秀の元に、名器・平蜘蛛を差し出せという信長の意向を伝えるために小一郎と藤吉郎が向かう。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら