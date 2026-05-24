中村獅童の次男・夏幹、今年2月に骨折し公演を一時降板 兄・陽喜が代役で1人3役
俳優の中村獅童が、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)中村獅童、中村夏幹、中村陽喜 ＝テレビ朝日提供
歌舞伎だけでなく、ドラマ・映画と多方面に活躍する獅童。祖父は歌舞伎の名女形・三代目中村時蔵さんだったが、父は早くに歌舞伎俳優をやめ、会社員になってしまったので、親戚はたくさんいるが“歌舞伎界の御曹司”ではなかったそう。
そのため、群衆役しかもらえず苦労した時期もあったが、舞台出演の機会をくれたのが父と同じく歌舞伎界を離れたあと映画スターになった叔父・萬屋錦之介さんだったという。
「芝居は顔ではなく心でしなさい」とアドバイスをもらい、その言葉を守りながら地道に続けたところ、中村勘三郎さんから「心で芝居をしているね」とほめられ、抜擢。徐々に役がもらえるようになったという。そんな叔父の当たり役「子連れ狼」を舞台にして上演することになった。
番組の後半では、息子の中村陽喜・夏幹も登場。今年2月に夏幹が骨折し、4月の公演を一部降板することになったそうで、代役は兄の陽喜が勤めた。しかし、陽喜は2役をやっていたため合計3役を演じ、流石に大変だったが弟のためにがんばったと話す。
(左から)中村獅童、中村夏幹、中村陽喜 ＝テレビ朝日提供
歌舞伎だけでなく、ドラマ・映画と多方面に活躍する獅童。祖父は歌舞伎の名女形・三代目中村時蔵さんだったが、父は早くに歌舞伎俳優をやめ、会社員になってしまったので、親戚はたくさんいるが“歌舞伎界の御曹司”ではなかったそう。
「芝居は顔ではなく心でしなさい」とアドバイスをもらい、その言葉を守りながら地道に続けたところ、中村勘三郎さんから「心で芝居をしているね」とほめられ、抜擢。徐々に役がもらえるようになったという。そんな叔父の当たり役「子連れ狼」を舞台にして上演することになった。
番組の後半では、息子の中村陽喜・夏幹も登場。今年2月に夏幹が骨折し、4月の公演を一部降板することになったそうで、代役は兄の陽喜が勤めた。しかし、陽喜は2役をやっていたため合計3役を演じ、流石に大変だったが弟のためにがんばったと話す。