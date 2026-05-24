【週プレ】袋とじグラビアに宮越虹海が登場！ハメ外し過ぎの過激スタイル披露！？

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

宮越虹海が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

宮越虹海 ©小塚毅之／集英社

【プロフィール】

宮越虹海（みやこし・ななみ）

1997年10月17日生まれ 東京都出身

身長160cm B88 W65 H92

高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイメージDVDが人気に。劇団「さかさまのあさ」所属。ファーストヌード写真集『幼なじみ、脱ぎました。』（新欠片）のアザーカット版が 5月31日（日）に発売予定！

公式X【@MikoNami_847】

公式Instagram【@mikonami_847】

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】宮越虹海写真集「はめはずし」は、価格／1980円（税込）にて、主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

※本作はヌード写真集になります。

【デジタル限定】宮越虹海写真集「はめはずし」©小塚毅之／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！