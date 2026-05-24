ラ・リーガ 25/26の第38節 ベティスとレバンテの試合が、5月24日04:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、イスコ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

しかし、45+1分レバンテが同点に追いつく。パブロ・マルティネス（MF）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

45分、レバンテが選手交代を行う。ケルビン・アリアーガ（MF）からオリオール・レイ（MF）に交代した。

46分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）からタイ・アベド（MF）に交代した。

54分、ベティスが選手交代を行う。イスコ（MF）からジオバニ・ロセルソ（MF）に交代した。

68分ベティスが逆転。パブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ベティスが2-1で勝利した。

なお、ベティスは22分にアントニ（FW）に、またレバンテは37分にケルビン・アリアーガ（MF）、66分にジェレミー・トルヤン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 06:10:14 更新