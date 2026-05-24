ラ・リーガ 25/26の第38節 エスパニョールとレアル・ソシエダードの試合が、5月24日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ラモン・テラツ（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはカルロス・ソレル（MF）、オーリ・オスカールソン（FW）、セルヒオ・ゴメス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）はベンチからのスタートとなった。

28分に試合が動く。レアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）に代わりティリス・ドーラン（MF）、ペレ・ミジャ（MF）がピッチに入る。

65分エスパニョールが同点に追いつく。ペレ・ミジャ（MF）のアシストからロベルト・フェルナンデス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は出場しなかった。

2026-05-24 06:10:22 更新