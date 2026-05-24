ラ・リーガ 25/26の第38節 バレンシアとバルセロナの試合が、5月24日04:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

45分、バルセロナが選手交代を行う。ロナルド・アラウホ（DF）からシャビ・エスパルト（MF）に交代した。

52分、バレンシアが選手交代を行う。ディエゴ・ロペス（FW）に代わりラージー・ラマザニ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

61分に試合が動く。バルセロナのフェラン・トーレス（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

62分、バルセロナは同時に2人を交代。エリク・ガルシア（DF）、ダニ・オルモ（MF）に代わりアンドレアス・クリステンセン（DF）、フレンキー・デヨング（MF）がピッチに入る。

66分バレンシアが同点に追いつく。ハビエル・ゲラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに71分バレンシアが逆転。ルイス・リオハ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

80分、バレンシアは同時に2人を交代。ヘスス・バスケス（DF）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）に代わりティエリ・コレイア（DF）、ウマル・サディク（FW）がピッチに入る。

83分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、マルク・ベルナル（MF）に代わりジョアン・カンセロ（DF）、マルク カサド・トラス（MF）がピッチに入る。

90+6分、バレンシアが選手交代を行う。ハビエル・ゲラ（MF）からアンドレ・アウメイダ（MF）に交代した。

その直後の90+7分バレンシアに貴重な追加点が入る。ギド・ロドリゲス（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バレンシアが3-1で勝利した。

なお、バレンシアは63分にセサル・タレガ（DF）、65分にウナイ・ヌニェス（DF）に、またバルセロナは70分にアンドレアス・クリステンセン（DF）、79分にマルク・ベルナル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 06:10:35 更新