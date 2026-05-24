ラ・リーガ 25/26の第38節 ジローナとエルチェの試合が、5月24日04:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはジョエル・ロカ（FW）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）、ブライアン・ジル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、テテ・モレンテ（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。エルチェのペドロ・ビガス（DF）のアシストからアルバロ・ロドリゲス（FW）がゴールを決めてエルチェが先制。

ここで前半が終了。0-1とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、エルチェが選手交代を行う。ブバ・サンガレ（DF）からジョン・ヌワンコ（MF）に交代した。

後半開始早々の48分ジローナが同点に追いつく。アルナウ・マルティネス（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ジローナは45+2分にブライアン・ジル（MF）、60分にビトール・レイス（DF）、83分にクラウディオ・エチェベリ（MF）、85分にトマ・レマル（MF）に、またエルチェは7分にブバ・サンガレ（DF）、47分にダービト・アーフェングルーバー（DF）、85分にマルク・アグアド（MF）、85分にヘルマン・バレラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 06:10:39 更新