本日5月24日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」では、特別企画「ファミリア万博」を開催！少し前までは夢物語だったキャッシュレス決済や音楽サブスクのように、今まさに生まれつつある「未来の生活」をtimeleszが体験していく。

全国から最先端ロボットや最新AI技術が集結。timeleszのメンバーたちが自ら様々な最新技術をお試し！企画を聞いて大興奮のメンバーの元に、最新ロボットに乗った平子祐希（アルコ＆ピース）と朝日奈央が悠々と登場。体重移動だけで簡単に移動できる未来型モビリティに「めっちゃ乗りたい！」とテンションMAX。ここであるメンバーがまさかの「乗りこなし力」を発揮!?

「ファミリア万博」の会場に到着すると、出迎えてくれたのは人型ロボット。わずかな筋肉の動きだけでロボットがリアルタイムに連動し、離れた場所でも作業が可能に。ここでは橋本将生が実際にロボットの遠隔操作を体験させてもらえることに！

ファッションパビリオンではAIソフトを体験。自分のイメージを言葉にしてしゃべるだけで理想の服を誰でも簡単に作ることができるということで、「平子が夏に輝ける服装」をテーマに原嘉孝、松島聡、寺西拓人が思い思いのファッションをデザイン。こちらの手を分析してくる「AIじゃんけんロボット」には寺西が挑戦。最新AIに持ち前のポーカーフェイスで勝利できるか？

timeleszメンバーの末っ子3人 橋本・猪俣周杜・篠塚大輝がバク転習得を目指す「バク転三兄弟」も！早速3人の中で実力差が出てきてしまう!? 3人は夏までにバク転を身に付けることができるのか？

timeleszが体を張って「最新技術」とファミリアになる、ワクワクが詰まった1時間をお見逃しなく！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

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