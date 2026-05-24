64歳有名女優の娘と公表・CBC人気アナが「可愛すぎる」とネット衝撃
女優・斉藤慶子の娘であることを公表している、CBCテレビのアナウンサー・中村彩賀が、24日までに自身のInstagramを更新。近影を披露すると、反響が寄せられた。
【写真】64歳有名女優の娘と公表・CBC人気アナ、「可愛すぎる」SNSショットの数々（8枚）
中村は「テラス席が心地良い季節〜!!」とつづり、清涼感あふれる春コーデ姿を披露。優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛すぎます」などの声が多数寄せられている。
昨年1月23日放送の『週刊さんまとマツコ特大号』（TBS系）にて、斉藤の娘であることを公表した中村。CBCテレビの公式サイトにて、影響を受けた人を「両親」と明かしている。
引用：「中村彩賀」Instagram（@nakamura_ayaka_cbc）
【写真】64歳有名女優の娘と公表・CBC人気アナ、「可愛すぎる」SNSショットの数々（8枚）
中村は「テラス席が心地良い季節〜!!」とつづり、清涼感あふれる春コーデ姿を披露。優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛すぎます」などの声が多数寄せられている。
昨年1月23日放送の『週刊さんまとマツコ特大号』（TBS系）にて、斉藤の娘であることを公表した中村。CBCテレビの公式サイトにて、影響を受けた人を「両親」と明かしている。
引用：「中村彩賀」Instagram（@nakamura_ayaka_cbc）