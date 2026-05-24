吉川ひなの、7年ぶりTV出演で10代のころの複雑な胸中振り返る 3人の子どもに囲まれる現在の生活も告白
今夜5月24日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、吉川ひなのが登場。突然表舞台から姿を消して7年、その空白の時間を振り返り、3人の子どもたちと過ごす現在の生活も明かす。
【写真】キュートな笑顔は変わらず！ 山崎育三郎＆井桁弘恵と笑顔を見せる吉川ひなの
10代でデビューを果たし、一躍“時の人”となった吉川は、19歳で当時“ままごと婚”と騒がれた結婚を経験。「周りの大人に対してのアピール」と振り返った短い結婚生活ののち、2011年には再婚し、出産を機にハワイへ渡る。その後、3人の子どもの母として仕事をセーブする生活を送っていたが、昨年子どもたちと沖縄に移住。新たな生活をスタートさせた背景には、ここ数年の自らの生き方が影響していた。子どもたちに“自分の人生”を示す決断を決めた真意が明かされる。
番組では、吉川をデビュー曲からプロデュースしてきた藤井フミヤがインタビュー出演。自称・親戚のおじさんがかつての吉川の様子を語り、当時の危うい印象に言及する。一方で、ハワイに移住してからは「やっぱり母親になった」そうで、その生き方には変化を感じ取ったという。
これを受け、吉川本人も10代の頃に抱いていた葛藤について回顧。「自分で自分がどんな人間なのか知る前に、自分がどんな人か台本に書いてあった」と打ち明けた、当時の複雑な胸中とは…。
3人の子どもと過ごす沖縄での生活に密着した映像では、幼い子どもたちに寄り添う吉川の姿が。「子どもたちが思ってることとか生き方とか、邪魔しないように」とそれぞれの考えを尊重する子育てには、それぞれに自立してほしいという、自身の経験からくる願いがあった。自分以外の人生の責任も背負う辛さを知る吉川だからこそ抱く、子育ての教訓とは。
最後に子どもたちに聞いた吉川への思いを、サプライズで紹介。14歳の長女は、かつてのママの苦労を知った上で、「ここからはもうすごいいい人生だよ」と温かい言葉を残す。子どもたちが確かに感じていた、吉川からの大きな愛。その全てを受け止めたメッセージに、吉川は目に涙を浮かべる。7年ぶりのテレビ出演で再確認した現在の幸せな日々に、吉川は改めて感謝を口にする…。
吉川ひなのが出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系にて今日5月24日22時放送。
【写真】キュートな笑顔は変わらず！ 山崎育三郎＆井桁弘恵と笑顔を見せる吉川ひなの
10代でデビューを果たし、一躍“時の人”となった吉川は、19歳で当時“ままごと婚”と騒がれた結婚を経験。「周りの大人に対してのアピール」と振り返った短い結婚生活ののち、2011年には再婚し、出産を機にハワイへ渡る。その後、3人の子どもの母として仕事をセーブする生活を送っていたが、昨年子どもたちと沖縄に移住。新たな生活をスタートさせた背景には、ここ数年の自らの生き方が影響していた。子どもたちに“自分の人生”を示す決断を決めた真意が明かされる。
これを受け、吉川本人も10代の頃に抱いていた葛藤について回顧。「自分で自分がどんな人間なのか知る前に、自分がどんな人か台本に書いてあった」と打ち明けた、当時の複雑な胸中とは…。
3人の子どもと過ごす沖縄での生活に密着した映像では、幼い子どもたちに寄り添う吉川の姿が。「子どもたちが思ってることとか生き方とか、邪魔しないように」とそれぞれの考えを尊重する子育てには、それぞれに自立してほしいという、自身の経験からくる願いがあった。自分以外の人生の責任も背負う辛さを知る吉川だからこそ抱く、子育ての教訓とは。
最後に子どもたちに聞いた吉川への思いを、サプライズで紹介。14歳の長女は、かつてのママの苦労を知った上で、「ここからはもうすごいいい人生だよ」と温かい言葉を残す。子どもたちが確かに感じていた、吉川からの大きな愛。その全てを受け止めたメッセージに、吉川は目に涙を浮かべる。7年ぶりのテレビ出演で再確認した現在の幸せな日々に、吉川は改めて感謝を口にする…。
吉川ひなのが出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系にて今日5月24日22時放送。