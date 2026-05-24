◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）

ダートの強豪が集まった第３３回平安Ｓ・Ｇ３は２３日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われ、１番人気のロードクロンヌ（横山和）が重賞２勝目を飾った。この後は帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井）を予定しており、ビッグタイトル獲得を目指す。また、騎手時代に４勝している四位洋文調教師（５３）＝栗東＝は、同レース初の騎手と双方での制覇となった。

マッチレースを許さなかった。４コーナー手前。前を行く２頭の馬体が並ぶ。しかし、横山和が持ったままで２番手のロードクロンヌに対し、戸崎はナルカミの手綱を激しく動かしていた。あまりに違いすぎる手応え。直線では抵抗する間も与えないように、早々と先頭へ躍り出る。あとは、もう突き放すだけ。伸びやかなフォームで加速を続け、涼しい顔でゴール板を駆け抜けた。２着に３馬身半差の圧勝だ。

「イメージしていた通りの流れにうまく乗せられましたし、本当に強かったです」と横山和は満足そうに振り返る。ダート１１戦目で初の着外だったフェブラリーＳ（１１着）から３か月。栗東へ駆けつけた１週前追い切りは物足りなさが残っていた。「それでいて、このパフォーマンス。まだ、伸びしろはあるのかなと思います」。挫折を乗り越え、力へ変えたパートナーの走りが頼もしかった。

「想像通り。うまくいき過ぎたかなと思いましたけどね」と四位調教師は笑顔。騎手時代に最多タイの４勝を挙げた舞台に、調教師としての勝利も刻んだ。もともと今回は帝王賞を見据えた始動戦。賞金面で微妙な“勝負駆け”だったが、最高の形でミッションを完了した。「大事に持っていって、しっかりとまた強い姿を見せられるようにね」とトレーナー。視線の先にクロンヌ（フランス語で王冠）がはっきりと映ってきた。（山本 武志）

◆ロードクロンヌ 父リオンディーズ、母リラコサージュ（父ブライアンズタイム）。栗東・四位洋文厩舎所属の牡５歳。北海道新ひだか町・ケイアイファームの生産。通算１７戦６勝（うち地方１戦０勝）。総獲得賞金は２億１１７９万２０００円（うち地方１４００万円）。主な勝ち鞍は２６年プロキオンＳ・Ｇ２。馬主は（株）ロードホースクラブ。