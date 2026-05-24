【イジメ不登校】「家庭に問題があるのでは？」被害者を叩いた加害者ママ。数年後『残酷な現実』が
2025年の文部科学省の調査によると、小・中学校の不登校児童生徒数は12年連続で増加し、現在は約35万人ほどにのぼるそうです。筆者の友人・M華の娘も小学校時代のイジメが原因で不登校に。これは親として戦ったM華のお話です。
イジメによる不登校
私の娘は現在中学3年生。
小学3年生のクラス内でイジメがあり、4年生からは完全な不登校状態になりました。
私は学校の先生やスクールカウンセラー、児童精神科の先生など、さまざまな方面へ相談を行ったのですが、娘の不登校は改善できず。
加害者との話し合い
話し合いに参加したのはイジメの加害者児童の保護者、校長、担任の先生、私の7人。
不登校の原因となったイジメの経緯を話すと「証拠もないのに」「うちの子がそんなことはしない」「被害妄想なんじゃないか」など、受け入れがたい発言ばかりが飛び出しました。
特にイジメ主犯格の保護者・Yさんは「不登校不登校って騒いでるけど、それって家庭に問題があるんじゃないの？」と言い放ったのです。
娘がどれだけ傷ついているかへの理解が得られない現場に、私は深い悲しみを覚えるとともに、ここでは何も解決しないと思い、話し合いの席を後にしました。
大会での出来事
その後、私は娘と話し合い、元の学校へ戻ることだけが正解ではないと判断しました。復学はせずにフリースクールへ通うことにしました。
中学校は別学区の中学へ進学。
部活動はテニス部に入部し、不登校だった小学校時代が嘘のように頑張っていました。
娘が2年生になって市の大会が開催されたときのこと。
私が応援に行くと、小学校の時の同級生の保護者・Tさんと会いました。
Tさんは楽しそうに試合をする娘を見て「学校変えたんだね。でも正解だと思う」と言い出したのです。