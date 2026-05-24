第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）にフランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）の岡本多緒が日本人初の女優賞を受賞した。

今作では「急に具合が悪くなる」末期がんの舞台演出家役を演じ、ダブル主演した仏女優・ヴィルジニー・エフィラと人生の最期をどう過ごすか、という心の交流をフランス語と日本語を交えながら演じた。受賞を受けて、岡本は「皆さんが選んでくださったおかげで、私のような平凡な日本人女優がこうしてここに立っていられます。本当に信じられないことで、まるで夢さえも超えている。私の期待をはるかに超えるものでした」と喜びに浸った。

岡本は長身（現在１７６センチ）を生かし、１４歳でモデルデビュー。２００６年に渡仏し、パリ・コレコレクションに参加。その後は「ＴＡＯ」の名義で伊ミラノ、英ロンドン、米ニューヨークなど、数々のファッションショーに出演し、トップモデルとして活躍。前髪を切りそろえたマッシュルームカットは「ＴＡＯヘアー」として話題を呼んだ。

１３年には、米映画「ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ」で映画デビューし、主に海外を拠点にモデル、女優として活動。２３年から拠点を日本に移し、本名の岡本多緒として活動。短編映画「サン・アンド・ムーン」では企画・脚本・監督・出演と１人４役を務め、多岐にわたって才能を発揮していた。

私生活では１５年に雑誌編集長と結婚し、現在妊娠中。カンヌで２３日（日本時間２４日）に行われたワールドプレミア上映にも参加し「新しい命を授かることが夢だったので、一緒に（レッドカーペットを）歩けて、うれしい。生まれてきたら、自慢しなきゃなと思います」と声を弾ませていた。上映後には、１４分間に及ぶスタンディングオベーションの称賛を受け、現地の専門誌からも高い評価を受けていた。