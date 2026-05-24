女優の藤崎奈々子（４８）が、髪をバッサリ！ボブヘアを披露した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を３０センチ以上切りました！」と説明。切った髪で「部分ウィッグ」を作るためだという。

長年担当を務める美容師がカットを行い「切った瞬間の頭の軽さに衝撃！髪ってこんなに重かったの？！と…」とびっくり！短めのボブになり、「ふんわりボブスタイルにもなるし、コンパクトにすればショート風味も味わえるお得な髪形。シャンプーも瞬時に終わるしドライヤーもぐわぐわっと当てればすぐ乾く。もうすぐ夏だし、いい時にサマーカットできて大満足♪」と気に入ったようだ。

「ロン毛の時の私」の写真や、自らハサミを入れる様子もアップ。雰囲気がガラリと変わり、「さよならロン毛。これからウィッグに生まれ変わるのも楽しみ！」とワクワクしていた。

フォロワーは「自分の髪でウィッグが出来るとな？」と仰天し「ななちゃん。短くなったねー」「とても素敵で似合ってます」「ななこさん、ついに！ですね」の声を寄せた。

藤崎は１９９０年代から日本テレビ系「ウッチャンナンチャンのウリナリ！！」など多数のバラエティー番組やドラマで活躍。２０１９年５月に一般男性と結婚した。