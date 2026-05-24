5月1日に日米同時公開され、大ヒット中の映画『プラダを着た悪魔2』。日本でも、公開2週間で興行収入が30億円を超えた。一方で、公開前には一部シーンが世界各地で“炎上”する事態も。なぜ、問題視されたのか？ 実際の内容はどうだったのか。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の1回目）

【画像】「アジア系差別ではないか」と批判を浴びた女性キャラクター。小柄で、メガネをかけ、パッチン留めをつけている。

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20年を経て作られた続編

めくるめくハイ・ファッションの世界と、そこで働く人々の苛烈なキャリア上昇志向を描き、2006年の『プラダを着た悪魔』は多くの女性にとってバイブルともいえる作品となった。あれから実に20年を経て作られた続編『プラダを着た悪魔2』は、5月1日の公開から9日目にして前作の興行収入を抜くヒットとなった。



2026年4月、『プラダを着た悪魔2』のイベント登壇のため来日したメリル・ストリープ（左）、アン・ハサウェイ ©時事通信社

さらに公開2週目には米国興行収入ランキング1位、全世界累計興行収入4億3300万ドルとなり、最終的には7億ドルを突破すると言われている。日本でも、累計興行収入は34億円を超えた(2026年5月18日時点)。

主役のアンディ（アン・ハサウェイ）、ファッション雑誌「ランウェイ」の編集長ミランダ（メリル・ストリープ）、同誌アートディレクターのナイジェル（スタンリー・トゥッチ）、アンディの同僚でありライバルでもあったエミリー（エミリー・ブラント）。

この4人は20年経った今もそれぞれに際立った個性とファッションで颯爽と振る舞い、かつ1作目の醍醐味であったファッション界の内情と、複雑にして微妙な相互の人間関係の描写も踏襲されている。

ただし、本作『プラダを着た悪魔2』（以下『2』）は、前作『プラダを着た悪魔』（以下『1』）とは大きな違いもある。

ジェットコースターのような前作との“違い”

『1』は、大学を卒業したばかりのアンディがジャーナリストを目指しながらも成り行きで未知のファッション界に飛び込み、悪戦苦闘する姿を描いていた。当初はファッションを小馬鹿にしていたアンディだが、やがてその奥の深さ、現場の人々の情熱と努力を知り、自らもその世界にはまっていく。

優秀さと粘り強さゆえに頭角を現したアンディだが、いつしか業界のトクシックさに足を取られて自分を見失ってしまう。かつ華やかさの裏に巨額ビジネスを賭けた熾烈な駆け引きが存在することも知り、アンディはファッション界を去る決意をしたのだった。

つまり『1』は若いアンディのジェットコースターのような1年間を描いていた。観客もアンディと一緒に猛スピードかつ急激なアップ＆ダウンを仮想体験した。そしてアンディの人間的な成長の目撃者となり、そこに自分を重ね合わせた。とは言ってもアンディは常に明るく、会話はコミカル、画面は一流のモード・ファッションで彩られており、観客にとって目も耳も心も楽しい映画なのだった。

コンプライアンスと「ボディ・ポジティブ」

『2』ではアンディは20年のキャリアを積んだ優秀なジャーナリストとなっているが、今回もまた思わぬ出来事によってランウェイの編集室に戻ることとなる。

ランウェイの重鎮であるミランダとナイジェルは健在だったが、ファッション雑誌をめぐる様相はすっかり変わっていた。紙媒体で深く掘り下げるよりもオンラインで簡単にクリックされる内容を求められ、ファッション界の女王ミランダでさえSNSのミームとされていた。アンディの使命は本格的な記事の執筆によってランウェイを救うことだった。

また、『1』ではアンディと共にミランダのアシスタントだったエミリーは、今やディオールの上級職となっている。つまり『1』でファッション界の絶対君主であるミランダに仕えていたアンディとエミリーは今やミランダに近いポジションまで階段を上っており、したがって『1』に比べると『2』は、ファッション・ビジネスの存亡をかけたハラハラドキドキの中にも、ある種の安定感が漂っている。

とはいえ二作を見比べると、20年の時代の変化を告げる描写が多々あり、そこも『2』の見どころとなっている。

女性の体型に関するセリフ

ファッション界が舞台なだけに、『1』では女性の体型に関するセリフ「痩せている」「細い」が頻繁に飛び交う。モデル体型ではないアンディはアメリカン・サイズの「6」だが、ファッション界においては許されないサイズであり、ミランダは仕事でミスを犯したアンディを叱責する際に「fat girl」（太った女の子）と、コンプライアンス上、今では口が裂けても言えない言葉を口にする。

しかし近年は「ボディ・ポジティブ」（どんな体型も多様性として肯定的に受け入れ、表現すること）が謳われ、ミランダでさえそれを自覚し、自虐的なジョークを発する。さらに、ミランダの第2アシスタントは肥満体型のチャーリー（ケイレブ・ヘロン）だ。『2』の制作陣は前作の行き過ぎとも思える「ボディ・シェイミング」（体型をネガティブに表現し、辱めること）を自ら認め、改める必要があったのだろう。

『2』の公開前にSNSで激しく紛糾したのが、予告編に登場したアンディのアシスタントだ。その外見とキャラクター描写が「アジア系のステレオタイプ」だとして、在米アジア系だけでなく日本、韓国、中国、台湾からも非難囂々となったのだった。

人種マイノリティの描かれ方は…

『1』は、主要キャラクター4人以外の主だった登場人物は、ほぼ全員が白人だった。人種マイノリティで最も登場シーンが多かったのは、アンディの親友リリー（トレイシー・トムズ）。次いでミランダが才能を認めたデザイナー、ジェームス・ホールト（ダニエル・サンジャタ）。ランウェイの編集員ポール（ジョージ・C・ウォルフ）は編集会議のシーンでセリフがあった。3人とも黒人であり、アジア系やラティーノは登場しなかった。

『2』ではミランダのアシスタント、アマリ役にインド系イギリス人のシモーヌ・アシュリーが抜擢されている。アマリの登場シーンは多く、毎回、スタイリッシュなファッションをスリムな体型で着こなし、メディアと観客の双方から評価された。

独特のオーラを放つアシュリーは今夏のバーバリーの広告に起用され、5月4日に開催された毎年恒例のファッションの一大祭典、MET Gala(メット ガラ)*でのドレスも注目された。

*MET Gala: ニューヨークにあるメトロポリタン美術館（MET）のコスチューム・インスティテュートが、その運営資金を賄うために毎年5月に行うイベント。著名デザイナーが各界セレブを招待し、セレブはその年のテーマに沿った華やかな衣装を着て出席する。

対してアンディのアシスタント、アジア系のジン・チャオ（ヘレン・J・シェン）は、長身のアンディと立ち並ぶことで低身長が強調されている。服のセンスも一流ファッション雑誌で働く者とは思えないコーディネートだ。ボサボサの髪に10本以上の“パッチン留め”を着け、大きなメガネをかけている。よく見ると、メガネはツルが曲がった独特のデザイン。1970〜80年代に流行ったもので、今では「昔のオバさん」を思わせるもの。スタイリストはジンのファッションを意図的に「ダサく」作り込んだと思われる。

ジンへの批判はファッションだけではなかった。上司となるアンディとスムーズに会話しようと無理に発したセリフがぎこちなく、非礼でもあった。アンディが言葉に詰まると自分は望まれていないのだと焦り、自分がどれほど高学歴、高成績かを速射砲のように話し出す。

「背が低い」「ファッションがダサい」

つまり米国アジア系の古いステレオタイプ「背が低い」「ファッションがダサい」「コミュニケーション力に欠ける」「自己肯定感が低い」「ガリ勉・高学歴」を全て盛り込んでいる。さらにジン・チャオという名前が、アジア系をからかう際に発せられる中国語の音マネ「チン・チョン！」を思わせる。

また、ジンの徹底的なステレオタイプ描写に、予告編を見た多くの人が『1』でのアンディのように「きっと映画の途中で大化けしてファッショナブルになる」と予測した。ところがジンの出演場面は少なく、しかも「大化け」は起こらなかった。

それでも『2』は時代に沿った多様化を目指したと思われ、中国系アメリカ人のベテラン女優、ルーシー・リュウがストーリー展開に大きく関わる大富豪の役で出演している。

また、ランウェイの編集会議のシーンは『1』の同じシーンに比べて黒人とアジア系の編集員が増えている。若いアジア系男性の編集員はセリフもあった。

パーティ・シーンには大勢のセレブがカメオ出演しており、レディ・ガガ、ファッション・デザイナーのドナテラ・ヴェルサーチなどと共に、各界の黒人セレブが何人もいた。スーパーモデルのアノック・ヤイやナオミ・キャンベルなど、その数は10名以上。ただしカメオのほとんどはセリフはなく、あってもストーリーに関与しない一言か二言のみ。

しかもアジア系のカメオ出演者はコメディアン／トーク番組ホストとして人気があり、映画『クレイジー・リッチ！』（2018年）などで俳優としても活動するロニー・チェンを含む2人のみだった。

そうした中、『2』の人種マイノリティの中で大きな役だったのは、やはりミランダのアシスタントのアマリと、アンディのアシスタントのジンだと言える。だが、アマリは上司からの指令を全てそつなくこなし、ジンは出番が少なく、どちらも『1』でのアンディとエミリーのように強い個性を発揮し、かつ上司や仕事との葛藤を見せることはなかった。

〈「日本人＝一重まぶたで出っ歯」から変わったことは…『プラダを着た悪魔2』炎上から考える、アジア系描写の“複雑なリアル”〉へ続く

（堂本 かおる）