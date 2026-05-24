〈「背が低い」「ファッションがダサい」アジア系描写は意図的？ 『プラダを着た悪魔2』大ヒットの裏で起きた“炎上”問題の根深さ〉から続く

5月1日に日米同時公開され、大ヒット中の映画『プラダを着た悪魔2』。日本でも、公開2週間にして興行収入は30億円を超えた。

【画像】『プラダを着た悪魔2』でその描写が炎上した女性キャラクター。小柄でメガネ、独特なファッションで、成績が優秀という設定だ。

一方で、公開前には一部シーンが炎上する事態も。主人公・アンディ（アン・ハサウェイ）のアシスタントとして登場したアジア系女性の外見とキャラクター描写が、「アジア系のステレオタイプ」だとして、在米アジア系だけでなく日本、韓国、中国など世界各地で批判の声が上がったのだ。在米ライターの堂本かおる氏が、ハリウッドにおけるアジア系描写の現況について、分析する。（全2回の2回目）

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革新的だった映画『クレイジー・リッチ！』

近年、ハリウッド映画において東アジア系の俳優は、ようやく現代を生きるアジア系アメリカ人の役を演じられるようになった。かつてはアジア史、戦争、カンフー／アクション映画への出演が多かった。これには2018年の映画『クレイジー・リッチ！』（監督：ジョン・M・チュウ）の全米ヒットが貢献しているといえるだろう。

『クレイジー・リッチ！』は、主役レイチェル（コンスタンス・ウー）がニューヨーク大学で教鞭をとる中国系アメリカ人という設定。他にミシェル・ヨー、ジェンマ・チャン、オークワフィナなど錚々たるアジア系俳優が大量に出演している。

アメリカにおけるアジア系のステレオタイプを打ち破る、莫大な資産によって人生を大いに謳歌する大富豪たちの物語であり、ゆえに原題は『クレイジー・リッチ・エイジアンズ（Crazy Rich Asians）』と、アジア人の物語であることをはっきりと示している。

主要キャストが全てアジア系のハリウッド作品というのは1993年『ジョイ・ラック・クラブ』（製作総指揮：オリバー・ストーン、監督：ウェイン・ワン）以来実に25年振りであったことも大きな話題となった。同作は中国からアメリカへと移民して苦労した女性たちと、その女性たちからアメリカで生まれた娘たちとの世代の相違と葛藤、愛と絆を描いた作品だ。

『ジョイ・ラック・クラブ』が当時のアジア系移民の内なる物語を伝えたのに対し、『クレイジー・リッチ！』はステレオタイプに当てはまらないアジア人の存在を派手に、ゴージャスに見せつけたのだった。

腫れぼったいまぶたに入れ歯まで

ハリウッド映画でアジア系の現代女性が活躍できるようになるまでには、長い年月が必要だった。

1950〜60年代には、アジア系の登場人物は白人俳優によって演じられた。女性よりも男性が多く、髪を黒く染め、まぶたを腫れぼったく見せるメイクを施し、時には出っ歯の入れ歯まで使われた。これを“イエローフェイス”と呼ぶ。



映画『ティファニーで朝食を』に登場した日系人「ユニオシ」。出っ歯など、原作では触れられていないキャラクター描写について、差別的だという批判がある

有名なところでは、1961年『ティファニーで朝食を』がある。“ユニオシ”なる名前の日本人男性を白人コメディアンのミッキー・ルーニーが演じた。1956年の『八月十五夜の茶屋』では、のちに『ゴッドファーザー』でイタリア系マフィアのボスを演じた名優マーロン・ブランドが、一重まぶたとなって日本人を演じている。

ゆえに1966年に始まった『スタートレック』シリーズのレギュラー、“ヒカル・スールー”役に日系アメリカ人俳優のジョージ・タケイが抜擢されたのは、まさに革新的だったと言える。

以後、ハリウッド映画に徐々にではあるものの、アジア系が出演し始めた。

やがて白人がメイクによってアジア系を演じることはなくなったものの、本来はアジア系と設定されていた役を白人が演じる事象は今も続いている。だが、多様性および人種や民族のアイデンティティが謳われるようになった近年、配役の人種スイッチは批判を招くようになっている。

2015年『アロハ』では金髪碧眼のエマ・ストーンが「1/4中国系、1/4ハワイ先住民、1/2スウェーデン系」を演じ、監督と共に謝罪する事態となった。

2016年、マーベルのスーパーヒーロー・シリーズでは、チベット系男性“アンシェント・ワン”を白人女性のティルダ・スウィントンが演じた。この配役は物議を醸したものの、スウィントンの演技の秀逸さによって批判が相殺されたと言える。

2017年には士郎正宗による漫画『攻殻機動隊』を原作とした『ゴースト・イン・ザ・シェル』の草薙素子を白人のスカーレット・ヨハンソンが演じ、これに対しても批判が起きた。

いずれにしても映画やドラマのアジア系の役に日系人／日本人の設定は少なく、日系俳優も少ない。これはアメリカにおけるアジア系各グループの人口が関係している。現在、アメリカの全人口うちアジア系は7％（2500万人）であり、そのうち最大多数派は中国系、日系は6位となっている。

1. 中国系（550万人）

2. インド系（520万人）

3. フィリピン系（460万人）

4. ベトナム系（230万人）

5. 韓国系（200万人）

6. 日系（160万人）

急激なK-POPの躍進

しかし、ここにきて急激に認知度と人気を広げているのがK-POPだ。映画も、アニメーションではあるがNetflix『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』（監督：マギー・カン）が予想をはるかに上回る世界的な大ヒットとなった。韓国の伝統文化と現代のK-POPカルチャーを組み合わせ、ステレオタイプではない韓国の描写を行っている。

その勢いはファッション界にも及び、今年5月のMET Gala(メット ガラ)*には同作のテーマソング「GOLDEN」を歌って今年初頭のゴールデングローブ賞、グラミー賞、アカデミー賞を席巻した韓国系アメリカ人の歌手・Ejae(イージェイ)が招かれた。Ejaeは全身にスワロフスキーが散りばめられたシルバーのドレスをまとい、朝鮮王朝時代の髪型にインスパイアされたアップドゥで現れ、好評を得た。加えてBLACKPINKもメンバー4人が揃って招待されるという歴史的な快挙もあった。

*MET Gala: ニューヨークにあるメトロポリタン美術館（MET）のコスチューム・インスティテュートが、その運営資金を賄うために毎年5月に行うイベント。著名デザイナーが各界セレブを招待し、セレブはその年のテーマに沿った華やかな衣装を着て出席する。

今年は日系アメリカ人の女子大生メイベル・タナカを主人公としたディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』（監督：ダニエル・チョン）もヒットしている。自然環境を守るためにメイベルがビーバーとなる物語で、特に日本の文化を強調する作品ではなく、アジア系や日系のステレオタイプも登場しない。

なお、メイベルの吹き替えはパイパー・カーダ（韓国系＋スコットランド系）、メイベルの祖母グランマ・タナカはカレン・ヒューイ（中国系）が担当。メイベルがビーバーとなって出会う“爬虫類の女王たち”の声はニコール・サクラ（日系＋アイルランド系）。

人種マイノリティを起用したハリウッド大作

『プラダを着た悪魔』で主役を演じたアン・ハサウェイは、2018年『オーシャンズ8』に出演している。ジョージ・クルーニー主演の男性たちによる小粋な犯罪ドラマ『オーシャンズ』シリーズの女性版だ。映画自体は非常に楽しく、MET Galaの再現シーンと登場人物が纏うハイ・ファッションも目を引く秀作だ。

主人公デボラ（サンドラ・ブロック）がMET Galaに潜入し、1.5億ドルのダイヤのネックレスを盗む計画を立てる。そのためにデボラは自身も含めて8人の異なる特殊技能を持つ女性を集める。そのうち3人が人種マイノリティ（カリブ海系、インド系、東アジア系）だ。

これは、ニューヨーク市内を舞台とする以上、登場人物に多様性を持たせない限りリアリティが出せず、制作側がその多様性描写に試行錯誤した結果のキャスティングと思われる。たとえば、自身もカリブ海バルバドスからの移民であるリアーナ演じるナインボールという女性は、ドレッドロックス、ラスタカラー、マリファナというカリブ海系（もしくはジャマイカ系）へのステレオタイプ設定だった。ただし、優秀なハッカーという意外性を持たせることもなされていた。

一方で、東アジア系コミュニティ出身の女性・コンスタンス（オークワフィナ）には、特有のステレオタイプ的な描写はみられない。オークワフィナは中国系アメリカ人の父と、韓国系アメリカ人の母を持つニューヨーク出身の俳優・ラッパーで、『オーシャンズ8』『クレイジー・リッチ！』という2つのハリウッド大作で重要な役を演じた。しかもこの2作の公開は同じ2018年で、彼女のブレイクは「アジア系ハリウッド俳優の躍進」としても注目を浴びた。彼女は当時のインタビューで、このように語っている。

〈「今の私にできる唯一のことは、アジア系アメリカ人コミュニティを正しく表現すること、そして……私たちの描かれ方の変化にプラスにならないような、嘲笑するようなことは一切しないこと」〉

このオークワフィーナはラッパーでもあることから映画の中のセリフ回しも黒人の話し方を真似ている、文化の盗用だと批判され、映画における人種／民族文化の表現の難しさを浮き彫りにした。

“アジア系優等生”の悩み

いずれにせよ、『プラダを着た悪魔2』で問題視されたアジア系に対する画一的なイメージに悩まされる在米アジア系の若者は多い。それを見事に描写したのが 『ベター・ラック・トゥモロー』（2002年、日本未公開）だった。

これは映画『ワイルド・スピード』シリーズ5作で監督を務めた台湾出身のジャスティン・リン監督のデビュー作。西海岸の高校を舞台に、米名門大学進学を目指す優秀な東アジア系の少年たちが「優等生であること」を強いられるフラストレーションから思わぬ暴走を始めてしまう物語だ。

同作が公開されたのは今から24年前。自身もアジア系のリン監督は、主人公の少年たちが「ガリ勉・成績優秀」で「クールじゃない」というアジア系へのステレオタイプに苦しむ姿を描いた。2026年の今、『プラダ〜』はアジア系のアシスタント、ジン・チャオ（ヘレン・J・シェン）に「自分がいかに優秀な成績で大学を卒業したか」をまくしたてるステレオタイプをコミカルに演じさせた。ハリウッドにおけるステレオタイプは、これほどに根が深いのだと言える。

ちなみに、ジャスティン・リン監督と、少年たちの一人、ハン・ルーを演じた韓国系俳優サン・カンは4年後に『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』で再会している。リン監督はサン・カンの役名を『ベター・ラック・トゥモロー』での役名と同じハン・ルーとし、性格も『ベター〜』と同じくクールでニヒルとしている。

東京を舞台とした『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』での日本の描写について、日本人からは「リアルじゃない」という声も出たが、以後、サン・カンは世界的大ヒットとなった『ワイルド・スピード』シリーズに20年間にわたって7本出演し、今も根強い人気を維持している。

イエローフェイスは無くなり、アジア系の役を白人に置き換えることは批判される時代となったが、新たな問題も起きている。アジア系と白人のミックスの俳優の起用だ。

この件があらわになったのは、先の『クレイジー・リッチ！』だった。主人公レイチェルの恋人で、マレーシアの大富豪の跡取り息子であるニックは全アジア系女性の憧れの的であるハンサムで洗練された青年だ。

この役を、誰が演じるのか。

のちにマーベル初のアジア系スーパーヒーロー『シャン・チー』（2021）に抜擢された中国系カナダ人の俳優シム・リウは、ニック役に選ばれなかった際の苦しい思いを語っている。

「『何か』が自分には欠けている」

オーディションに落ちた理由が「シムにはXファクター、つまり“それ”が欠けている」であると聞かされたリウは、大きなショックを受けたと言う。Xファクターとは、人や物事を成功に導く、しかし、はっきりと定義できない魅力や資質を指す。リウは「人々が観たくなるような『何か』が自分には欠けていると感じた」と当時を振り返っている。

ニック役を射止めた英国系マレーシア人の俳優ヘンリー・ゴールディングについてリウ自身は語らなかったが、アジア系の映画ファンはゴールディングがアジア系と白人のミックスであることを議論した。

美男美女は「白人ぽく」なければいけないのか

この件は非常に繊細かつ語るのが難しい問題だ。俳優として優れているか否かと、ミックス特有の外見は別問題と言える。しかし、ハリウッド映画における際立った美男美女は、アジア系であっても「白人ぽく」なければならないのか。ニック役を得られなかったシム・リウは「アジア人すぎる」のか。

他方、ヘンリー・ゴールディングは他者から「アジア人らしくない」とも「白人らしくない」とも言われると語っている。

結果的に『クレイジー・リッチ！』におけるゴールディングの存在感と演技は完璧であったため、この議論は立ち消えとなった。

アジア系にもさまざまなルーツがあり、ルーツを共有するグループの中にも多様な世代、個性、ライフスタイルがある。皆が同じでは決してない。同時にアジア系特有の共通項もあり、それによってアメリカ社会からステレオタイプ化されてしまう。

しかし、アジア系もまたアメリカ社会の構成員だ。ハリウッド映画がそれを理解し、バランスの取れたアジア系の描写と配役が行われることを切に望む。

（堂本 かおる）