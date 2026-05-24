プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

首位ヤクルトは初回に、1イニング6安打を放つ集中打で6点を先制。先発の高梨裕稔投手は7回被安打3で無失点の好投。打撃でも初回に2点タイムリー2塁打を放つなど、投打で活躍を見せました。敗れたDeNAは先発の入江大生投手が1回で60球を投げ、6失点でのKO。打線も3安打に終わり、2塁を踏めず投打で精彩を欠く試合となりました。今季の対戦成績はヤクルトの8勝1敗となっています。

2位阪神は0−0で迎えた5回、ドラフト1位ルーキー立石正広選手の2点タイムリーで先制。投げては先発の村上頌樹投手が、9回110球、被安打3、奪三振8で今季初完封。4連勝を飾った阪神は、首位ヤクルトを0.5ゲーム差で追いかけます。3位巨人は7連勝からの3連敗となりました。今季の対戦成績は阪神の6勝4敗、阪神は巨人戦4連勝となっています。

5位広島は、2−3と1点ビハインドの4回に石原貴規選手の1号ソロで同点。7回には坂倉将吾選手の勝ち越しタイムリー2塁打、9回にはモンテロ選手のタイムリー安打で突き放し勝利飾りました。中日は今季15度目の逆転負けで、借金は今季ワーストの『14』に戻っています。これで今季の対戦成績は広島の6勝3敗となりました。

▽セ・リーグ23日結果

◆ヤクルト 6-0 DeNA

勝利【ヤクルト】高梨裕稔(4勝1敗)

敗戦【DeNA】入江大生(2敗)

◆阪神 3-0 巨人

勝利【阪神】村上頌樹(3勝3敗)

敗戦【巨人】ウィットリー(1勝3敗)

◆広島 5-3 中日勝利【広島】森下暢仁(3勝5敗)敗戦【中日】吉田聖弥(1敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗3S)本塁打【広島】石原貴規1号【中日】鵜飼航丞3号