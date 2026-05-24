◆ファーム・リーグ ハヤテ６―２巨人（２３日・静岡）

現役ドラフトで今季から巨人に加入した松浦慶斗投手（２２）が２３日、１回無失点の好投を見せた。ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に２―６の７回から２番手で登板し、わずか１０球で３者凡退。「登板間隔が空いていたけれど、１球目から勝負して試合に入り込めた」とうなずいた。

９日の同ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から５試合連続無失点と、安定した投球を続けている左腕。「一日一回、必ずブルペンの傾斜に入って、ピッチングコーチがラインの出し方を一緒に確認してくれている。ちょっとずつ調子も良くなっているし、それがお守りになってくれているのかな」と好調の要因を分析した。

開幕前の２軍合流時には「いつでもカウントを取れる変化球」を課題としていたが、「フォークもベース盤に落とせるようになってきたし、カットボールでもストライクを取れるようになってきた」と手応えは上々。「真っすぐが通りやすくなって、カウントを有利に進められるようになった」と、最速１５５キロの直球を生かすことにつながっている。

１軍昇格へ向け「ロングリリーフでも短いイニングでも出力を変えずに、チームに流れを持ってくる投球をしたい」。さまざまな役割に対応し、着実に力をつけていく。