6月22日は｢かにの日｣!暑い夏こそおすすめ｢かに道楽｣の彩かに造り会席フェア

かに道楽では、2026年6月1日(月)～9月15日(火)まで｢彩かに造り会席フェア｣が開催します。｢彩かに造り会席 涼香｣を一足早く、試食会で取材してきました。鮮度のよさが分かる透き通った身、ぷりぷりとした身の締まった食感、口の中でいれた瞬間にとろりと消えていく味わいは格別です。さっそく紹介していきます。

6月22日は｢かにの日｣

6月22日は、何の日か知っていますか。｢星占いでかに座は6月22日が始まり｣、｢日本語の50音で｢か｣は6番目、｢に｣は22番目の文字｣とういうことから、かに道楽では6月22日を｢かにの日｣としています。

毎年、｢かにの日｣には様々なイベントを開催されています。今年は、ハズレのないスピードくじが開催されるそうです。

夏こそかにを食べてみませんか

かにと言えば冬のイメージかあるかもしれませんが、実は夏のかにもとってもおすすめなんです。今回は、｢彩かに造り会席 涼香｣7,480円(税込)を取材してきたので紹介します。

｢かに前菜(茹かに、かにみそ豆腐と夏野菜)｣です。身がひきしまった茹かに、かにみその旨みが詰まった豆腐がいただけます。

五種造り(かにの土佐締め炙り･かにの白醤油漬け造り･かに爪霜降り造り･かに脚造り･かに肩肉造り)では、夏らしい演出もあります。涼し気な雰囲気はシャッターチャンスです!

(写真右から)たまり醤油、ポン酢、わさびマヨネーズをお好みでつけていだきます。

｢かに爪霜降り造り｣は身が詰まったかに爪が、口に入れるととろけるようなおいしいです。特製ポン酢をつけて食べるのがおすすめです。

｢かに脚造り｣は、かに脚1本丸ごとなので濃厚な旨味が味わえます。長い脚なので、下から食べる瞬間は至福の時間です。

｢かにの土佐締め炙り｣は、鰹節がかにの味わいを際立たせます。

｢かにの白醤油漬け造り｣は、特製醤油ととろろの甘さが、かにと相性抜群です。

｢かに肩肉造り｣は、特製のかにみそ醤油がかにの甘みを引き立てます。

｢かに茶碗蒸し｣は、香りもぜひ楽しんでくださいね。

｢焼かに｣は、まずはなにもつけつずに食べて、その後お好みですだちをかけてみるのもおすすめです。

｢かに釜飯｣は、炊き上がったご飯にかにをいれてかきまぜます。

まずは、かに釜飯の半分を｢香の物｣や｢汁物｣と一緒に楽しみます。

残りの半分は、薬味や出汁を注いでお茶漬けとしていただきます。一度に2種類を味わえるので、ご飯の〆にピッタリです。

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

お抹茶をかけていただくアイスクリーム

デザートは、｢アイスクリームお抹茶かけ｣です。目の前で点てた抹茶をアイスクリームにかけてくれるのもおすすめポイントです。

ほろ苦さが甘いアイスクリームと相性抜群です。

ドリンクでは、｢『YAME-GYOKURO』伝統本玉露｣がおすすめです。濃厚な旨味と渋味のバランスがよくて、飲みやすかったです。※提供店舗は、かに道楽梅田店など。

いかがでしたか。記念日などで利用するときには、かに道楽オリジナルのカードの準備もあるそう。カードを開くと…とても楽しい仕掛けが!(実施店舗は、かに道楽梅田店など。)

これから暑くなってくる季節にこそ、初夏を彩る新鮮なかにの味わいをぜひ楽しんでください。

取材協力/かに道楽