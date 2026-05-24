◇F1第5戦カナダGP予選（2026年5月23日 モントリオール ジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ）

メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分12秒578で開幕戦オーストラリアGP以来4戦ぶり、今季2度目のポールポジション（PP）を獲得した。同僚のアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.068秒差の2番手で、メルセデス勢がフロントローを独占。ランド・ノリス（英国）が0.151秒差の3番手、オスカー・ピアストリ（オーストラリア）が4番手で、マクラーレン勢が2列目となった。

予選前のスプリントレースで今季2勝目を挙げていたラッセルは、スプリント予選と全く同じタイム差でアントネッリを上回った。チーム無線で「ちょっとややこしいことになったね」と言いながらもうれしそう。「最後の最後にまさかこんなことが起こるなんて。この上なく気分がいいよ」と付け加えたが、「明日は雨になりそうだから、また新たなチャレンジになる」と話した。

フェラーリはルイス・ハミルトン（英国）が5番手で、シャルル・ルクレール（モナコ）が8番手。レッドブルはマックス・フェルスタッペン（オランダ）が6番手、アイザック・ハジャー（フランス）が7番手につけた。今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が19番手、母国GPのランス・ストロール（カナダ）が21番手で、いずれも予選2回目（Q2）へ進めなかった。2台ともに開幕から5戦連続1回目（Q1）敗退と苦戦が続いている。

▽予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ノリス（マクラーレン）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)ハジャー（レッドブル）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(10)コラピント（アルピーヌ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)ボルトレート（アウディ）

(14)ガスリー（アルピーヌ）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

(16)ベアマン（ハース）

＜以下Q1敗退＞

(17)オコン（ハース）

(18)アルボン（ウィリアムズ）

(19)アロンソ（アストンマーチン）

(20)ペレス（キャデラック）

(21)ストロール（アストンマーチン）

(22)ボッタス（キャデラック）